Pokèmon Go: Willows Montur - Lohnt es sich? So bekommt ihr sie!

Mit Willows Montur könnt ihr euch in Pokémon Go eine neue, zeitlichlich begrenzte und kostenpflichtige Forschung kaufen. Wie der Name schon sagt, bekommt ihr damit unter anderem neue Avatar-Kleidung.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide alles, was ihr über diese neue Forschung in Pokémon Go wissen müsst und was ihr dafür bekommt.

Inhalt:

Wie kriege ich Willows Montur in Pokémon Go?

Das Ticket für Willows Montur ist zum Preis von 5,99 Euro im In-Game-Shop von Pokémon Go erhältlich.

Dort könnt ihr es für euch selbst oder als Geschenk für eine Freundin oder einen Freund kaufen.

Bis zum 1. Juni 2023 um 10 Uhr Ortszeit bleibt das Ticket im Shop erhältlich. Die befristete Forschung, die ihr dadurch erhaltet, könnt ihr wiederum bis zum 30. Juni 2023 um 10 Uhr Ortszeit abschließen.

Nachdem ihr das Ticket gekauft habt, wird die neue Forschung sofort für euch verfügbar.

Pokémon Go: Kann ich Willows Montur mit Münzen kaufen?

Wie erwähnt, ist das Ticket für Willows Montur für 5,99 Euro im In-Game-Shop von Pokémon Go erhältlich.

Ihr könnt es ausschließlich gegen Echtgeld kaufen, im Spiel gesammelte Münzen lassen sich dafür nicht verwenden.

Willows Montur: Alle Aufgaben und Belohnungen

Die neue befristete Forschung, die ihr mit dem Kauf von Willows Montur in Pokémon Go erhaltet, umfasst insgesamt einen Schritt.

Hier sind alle Aufgaben und Belohnungen:

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Willows Brille Fange 20 Pokémon Willows Handschuhe Fange 30 Pokémon Willows Hose Fange 40 Pokémon Willows Jacke Fange 50 Pokémon Willows Schuhe Verschicke 30 Pokémon 25 Meltan-Bonbons Belohnungen 809 EP, 809 Sternenstaub, Begegnung mit Melmetal*

*Das Melmetal, dem ihr hier begegnet, kennt die Lade-Attacke Panzerfäuste. Niantic weist darauf hin, dass ihr Melmetal diese Attacke in Zukunft auch über eine Top-Lade-TM beibringen könnt.

Willows Montur: Lohnt es sich?

Wenn ihr berücksichtigen, was Avatar-Gegenstände sonst so kosten, ergibt sich für Willows gesamte Montur ein Wert von rund 500 bis 900 Münzen. Das würe abhängig davon, für wie viel man die Teile einzeln anbieten würde.

Abhängig davon müsstet ihr theoretisch rund 5,99 Euro (550 Münzen) oder 11,99 Euro (1.200 Münzen) ausgeben, wenn die Montur einzeln erhältlich wäre. Nehmt noch die Begegnung mit Melmetal dazu und es kann sich durchaus lohnen, die 5,99 Euro in die befristete Forschung zu investieren.

Aber eben auch nur dann, wenn ihr explizit Interesse an dieser Montur habt. Da Melmetal die Attacke später auch so lernen kann, lohnt es sich alleine dafür eher nicht.

