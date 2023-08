Pokémon Go: WM Event 2023 - Alle Infos zu den neuen Pokémon und mehr

Die Pokémon-Weltmeisterschaften finden in diesem Jahr in Japan statt und analog dazu gibt es auch ein begleitendes WM-Event in Pokémon Go. Erwarten könnt ihr unter anderem das Debüt eines brandneuen Pokémon!

Das WM-Event beginnt am Freitag, den 11. August 2023, um 10 Uhr und endet wiederum am Dienstag, den 15. August 2023, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event zu den Pokémon-Weltmeisterschaften in Pokémon Go wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

WM Event 2023: Welche Pokémon kann ich fangen?

Während des WM-Events in Pokémon Go gibt auch ein neues Pokémon sein Debüt. Erstmals habt ihr die Möglichkeit, ein Quartermak zu fangen!

Obendrein taucht auch ein besonderes Weltmeisterschaften-2023-Pikachu auf. Des Weiteren könnt ihr zum ersten Mal einem schillernden Zurrokex begegnen.

WM Event 2023 – Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des WM-Events häufiger in der Wildnis auf:

Machollo*

Lampi*

Felino*

Zobiris*

Meditie*

Seemops*

Rotomurf*

Zurrokex*

Scoppel*

Wolly

Onix*

Schlurp*

WM Event 2023 – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Weltmeisterschaften-2023-Pikachu*

Alola-Sandan*

Jurob*

Karpador*

Galar-Zigzachs*

Seemops*

Quartermak

Reißlaus

WM Event 2023 – Raids

So sehen eure besonderen Raid-Gegner während des Events aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Weltmeisterschaften-2023-Pikachu*

Alola-Sandan*

Skorgla*

Zurrokex* Stufe 3 Panzaeron*

Galar-Flunschlik*

Quartermak Stufe 5 Cresselia* Mega-Raids Mega-Garados*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Fangt brandneue Pokémon.

WM Event 2023: Welche Boni gibt es?

Diese Boni sind während des WM-Events in Pokémon Go aktiv:

Ihr könnt pro Tag 10 Kampfsets (statt 5) in der Go-Kampfliga bestreiten .

. Bei Pokémon, die ihr als Belohnung der Go-Kampfliga erhaltet, variieren die Werte für Angriff, Verteidigung und KP stärker.

Exklusive Attacken

Folgende exklusive Attacken könnt ihr während des Events bekommen:

Voraussetzung Gelernte Attacke Alola-Sandan entwickeln Sofort-Attacke Dunkelklaue Maschock entwickeln Lade-Attacke Gegenstoß Jurob entwickeln Sofort-Attacke Eissplitter

Lade-Attacke Eissturm Seejong entwickeln Sofort-Attacke Pulverschnee

Lade-Attacke Eisspeer Galar-Geradaks entwickeln Lade-Attacke Abblocker

WM Event 2023: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Das WM-Event bringt eine neue befristete Forschung rund um die Weltmeisterschaften für alle mit sich.

Unter anderem könnt ihr dabei ein Weltmeisterschaften-2023-Pikachu und eine Top-Sofort-TM erhalten.

Hier alle Details:

Pokémon-Weltmeisterschaften 2023 (1/1) Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 10 Pokébälle Verwende 5 Power-ups für Pokémon 1 Sofort-TM Verwende 5 Lade-Attacken 10 Superbälle Besiege 5 Rüpel von Team Go Rocket 10 Lade-TMs Kämpfe 5 Mal in der Go-Kampfliga 10 Hyperbälle Belohnungen 1 Top-Sofort-TM, Begegnung mit Pikachu

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go