Pokémon Go: XXS und XXL Pokémon erklärt - Was bringen sie euch?

Im Dezember 2022 wurden mit XXS-Pokémon und XXL-Pokémon zwei neue Pokémon-Größen in Pokémon Go eingeführt. Aber was genau bringen euch diese neuen Größen letztlich im Spiel?

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, was es mit den XXS- und XXL-Pokémon in Pokémon Go auf sich hat und welche Pokémon dieser Größen es gibt.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was sind XXS- und XXL-Pokémon?

Bei den XXS- und XXL-Pokémon in Pokémon Go handelt es sich letztlich einfach um zwei neue Größen, denen ihr im Spiel begegnen könnt.

Den Bezeichnungen entsprechend, sehen diese Pokémon entweder klein oder auch groß aus. Auch im Pokédex wird das erfasst.

Welche XXS- und XXL-Pokémon gibt es?

Nach aktuellem Stand (Dezember 2022) gibt es in Pokémon Go folgende Pokémon in den Größen XXS und XXL:

Fiffyen (schillernd möglich)

Magnayen

Flunkifer (schillernd möglich)

Wie erkenne ich XXS- und XXL-Pokémon?

Einerseits gibt es eine neue Animation, wenn ihr eine Begegnung mit einem XXS- oder XXL-Pokémon in Pokémon Go habt. So erkennt ihr auf eine Art visuell, ob es sich um eines dieser besonderen Pokémon handelt.

Aber es gibt auch noch andere visuelle Hinweise. Bei einer Begegnung und auch als Kumpel-Pokémon auf der Karte sind die entsprechenden Pokémon entweder deutlich kleiner oder größer als die normale Variante.

Größenunterschiede erkennt ihr direkt.

Was sind Rekorde?

Größen der Pokémon werden in Pokémon Go jetzt auch im Pokédex erfasst. Habt ihr mindestens drei Exemplare einer Art gefangen, zeigt euch der Pokédex Daten zu den größten, kleinsten, schwersten und leichtesten Exemplaren an.

Obendrein seht ihr neue Benachrichtigungen für Rekorde, wenn ihr Pokémon fangt. Das gilt für alle Pokémon. Stellt ihr bei Größe oder Gewicht einen neuen Rekord auf, seht ihr eine kleine Benachrichtigung auf dem Bildschirm.

Um einen Rekord aufstellen zu können, müsst ihr ebenfalls mindestens drei Exemplare einer Art gefangen haben.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go