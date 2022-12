Pokémon Karmesin und Purpur: Friedwuff bekommen und Gruff entwickeln

Gruff gehört zu den neuen Pokémon, die ihr in der Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Purpur finden und fangen könnt. Und wenn ihr eines habt, könnt ihr es zu einem Friedwuff entwickeln!

Was ihr dafür in Pokémon Karmesin und Purpur genau tun müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wo finde ich Gruff?

Eure primäre Anlaufstelle für Gruff in Pokémon Karmesin und Purpur ist der Montanata. Im ganzen Bereich des Gebirges könnt ihr das Pokémon theoretisch finden, wobei eure Chancen nachts etwas besser stehen.

Es gibt zwar noch eine kleine andere Stelle, aber auf dem Montanata habt ihr wirklich die besten Chancen, konzentriert eure Suche also auf dieses Gebiet.

Achtet bei eurer Suche zudem auf Bewegungen unterhalb des Bodens, da sich Gruff gerne vergräbt. Ihr könnt aber weiterhin die kleine Kerze sehen, die aus dem Boden herausschaut.

Gruff ist für sich genommen kein starkes Pokémon, aber seine Entwicklung Friedwuff lohnt sich schon eher.

Hier könnt ihr Gruff finden.

Wie entwickle ich Gruff zu Friedwuff?

Allzu komplex ist die Entwicklung von Gruff zu Friedwuff in Pokémon Karmesin und Purpur nicht.

Ihr müsst bei dem Pokémon mindestens Level 30 erreichen und dann einen Levelaufstieg bei Nacht herbeiführen, damit aus eurem Gruff ein Friedwuff wird.

Ihr könnt das zum Beispiel tun, indem ihr mit dem Pokémon kämpft und auf diese Art EP sammelt. Alternativ empfehlen sich Sonderbonbons oder EP-Bonbons, um schnell den Level von Gruff zu steigern, wenn ihr keine Kämpfe bestreiten möchtet.

Bedenkt, dass die Entwicklung zwingend bei Nacht durchgeführt werden muss, wenn der Himmel schwarz ist. Bei Sonnenaufgang oder -untergang funktioniert es nicht.

Alternativ lässt sich Friedwuff auch in der Wildnis finden, ist allerdings etwas seltener anzutreffen. Hier könnte eine Mahlzeit helfen, die eure Chancen verbessert, Geist-Pokémon zu finden. Wie Gruff vergräbt sich auch Friedwuff im Boden, ist aber anhand des hervorstechenden Grabsteins zu erkennen.

Einem Friedwuff könnt ihr hier begegnen:

