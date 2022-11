Pokémon Karmesin und Purpur: Welches Starter-Pokémon ist das beste?

Auch Pokémon Karmesin und Purpur lässt euch zu Beginn des Spiels wieder die Wahl zwischen drei Starter-Pokémon. Aber welches davon ist wirklich das Beste?

Oder anders gefragt: Gibt es überhaupt ein bestes Starter-Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur? In unserem Guide versuchen wir, diese Frage für euch zu beantworten.

Inhalt:

Welches Starter-Pokémon sollte ich nehmen?

Schauen wir uns zuerst einmal an, welche Starter-Pokémon es überhaupt in Pokémon Karmesin und Purpur gibt und was ihr von ihnen erwarten könnt.

Felori

Felori ist das grünliche, Katzen-artige Pflanzen-Pokémon. Das bedeutet zugleich auch, dass euch dieser Typ beziehungsweise dieses Pokémon bei den ersten paar Arenen (Käfer, Pflanze) nicht viel weiterhelfen wird.

Wenn ihr es aber zuerst mit dem Herrscher der Steinklippe aufnehmen möchtet, ist Felori ihm gegenüber im Vorteil.

Felori hat von allen drei Startern den höchsten Geschwindigkeitswert und auch ein angemessen hohen Wert für physische Attacken. Gleichzeitig hat es aber auch die größten Schwächen der drei Starter, ist anfällig gegen Käfer, Feuer, Flug, Eis und Gift.

Auf Level 16 entwickelt sich Felori zu Feliospa, die finale Entwicklungsstufe erhaltet ihr auf Level 36 mit Maskagato. Hier erhält es auch Unlicht als zweiten Typ dazu. Das heißt, ihr bekommt entsprechende Attacken dazu, aber auch zusätzliche Schwächen gegen die Typen Kampf und Fee. Auch seid ihr noch anfälliger gegen Käfer.

Krokel

Krokel sieht aus wie ein kleines Krokodil und ist ein Feuer-Pokémon. Wenn ihr die Arenen in empfohlener Reihenfolge machen möchtet, ist es eine gute Wahl und vermutlich das Beste der drei Starter, das sich dafür eignet.

Gegen den Herrscher der Steinklippe bekommt es allerdings Probleme, im Gegenzug leistet es auch gegen Team Star gute Dienste.

Die Werte von Krokel sind relativ gleichmäßig verteilt, aber von den drei Startern ist es das langsamste. Sein Verteidigungswert ist aber der beste, somit ist es widerstandsfähig in Kämpfen.

Auf Level 16 entwickelt es sich zu Lokroko und mit Level 36 wird aus diesem ein Skelokrok. Die finale Entwicklungsstufe erhält den zweiten Typ Geist dazu und damit auch entsprechende Attacken. Ebenso wird es resistent gegen Attacken vom Typ Kampf und Normal, erhält allerdings Schwächen gegen Unlicht und Geist.

Krokel ist das effektivste Pokémon für die Arenen, für die Herrscher-Pokémon aber vermutlich am schwächsten. Für diese braucht ihr dann einen anderen Plan, wenn ihr euch für Krokel entscheidet.

Kwaks

Bleibt noch Kwaks, die kleine Ente, die natürlich zum Typ Wasser gehört. Es hat den besten Wert für physische Attacken von allen drei Startern und ist eine gute Wahl für alle drei Story-Hauptpfade. Probleme bekommt es nur zu Anfang bei den Arenen gegen den Typ Pflanze.

Mit Level 16 wird Kwaks zu einem Fuentente und auf Level 36 wird daraus ein Bailonda, das zusätzlich den Typ Kampf erhält. Dadurch wird es schwächer gegen die Typen Psycho und Fee.

In der finalen Entwicklung ist es schneller als Skelokrok, aber langsamer als Maskagato. Seine Verteidigung ist aber etwas besser und es hat einen hohen Angriffswert.

Kwaks ist somit ein guter Allrounder, dem es außer Angriffen vielleicht an außergewöhnlichen Werten mangelt, aber mit seinem Typ und den Attacken kommt ihr in einem Großteil des Spiels gut zurecht.

Felori, Krokel oder Kwaks?

Die Frage aller Fragen lautet also: Welches davon solltet ihr nehmen?

Orientiert euch daran:

Ihr möchtet zuerst die Arenen machen? Dann ist Krokel empfehlenswert.

machen? Dann ist empfehlenswert. Sind die Herrscher-Pokémon zuerst euer Ziel? Dann ist Felori eine gute Wahl.

zuerst euer Ziel? Dann ist eine gute Wahl. Habt ihr es auf Team Star abgesehen? Dann ist Kwaks eine gute Option.

Letztlich ist es irgendwo auch eine Frage des eigenen Geschmacks und ein wenig abhängig davon, ob euch eines der Starter-Pokémon besonders gut gefällt. Je nach Wahl habt ihr bei manchen Aufgaben mehr Probleme als bei anderen, aber es gibt kein Starter-Pokémon, das am besten für alle Situationen geeignet ist.

Eure beste Option ist wohl, euch für eines davon zu entscheiden, euch erst einmal mit dem oben empfohlenen Pfad zu befassen und rund um das Starter-Pokémon herum ein starkes Team aufzubauen, mit dem ihr auch auf den anderen Pfaden gut zurechtkommt.

Die Starter eigenen sich für unterschiedliche Vorgehensweisen.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Chongjian finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Baojian finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Dinglu finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Yuyu finden und fangen

Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Evoli-Entwicklungen und wo ihr es fangen könnt

Pokémon Karmesin und Purpur: Snibunna bekommen und Sniebel entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: Halupenjo bekommen und Chilingel entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: Skarabaks bekommen und Relluk entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: Gengar bekommen - So kriegt ihr es ganz einfach!

Pokémon Karmesin und Purpur: Galar-Mauzi - So kriegt ihr die regionale Version!

Pokémon Karmesin und Purpur: Blaues Johto-Felino bekommen und zu Morlord entwickeln