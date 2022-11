Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Evoli-Entwicklungen und wo ihr es fangen könnt

Habt ihr etwa gedacht, Evoli würde in Pokémon Karmesin und Purpur fehlen? Aber nicht doch! Und natürlich könnt ihr in den Spielen auch all die Evoli-Entwicklungen bekommen. Ihr müsst nur unterschiedliche Dinge dafür tun.

Welche Voraussetzungen für die einzelnen Entwicklungen von Evoli in Pokémon Karmesin und Purpur erfüllt sein müssen, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wo finde ich Evoli?

Evoli ist nur an sehr wenigen Stellen in Pokémon Karmesin und Purpur zu finden und selbst dort taucht es nur unregelmäßig auf.

Ihr könnt es in Westliche Zone 3 rund um Mesclarra finden, wenn ihr Glück habt. Ein anderer Fundort ist ein kleiner Bereich nordwestlich von Moldrid in Südliche Zone 2.

Kurz gesagt: Es kann etwas dauern, ausreichend Evoli für alle Entwicklungen zu fangen. Ihr könnt es euch aber etwas einfacher machen, indem ihr, nachdem ihr ein Evoli gefangen habt, es mit einem Ditto kreuzt und anschließend Eier ausbrütet.

Hier könnt ihr ein Evoli finden.

Wie entwickle ich Evoli?

Für die einzelnen Evoli-Entwicklungen in Pokémon Karmesin und Purpur gibt es jeweils unterschiedliche Voraussetzungen.

Bei vielen Entwicklungen ist ein Entwicklungsstein erforderlich, bei anderen sind die Voraussetzungen noch etwas spezifischer.

Hier ein Überblick:

Entwicklung Voraussetzung Blitza Donnerstein verwenden Aquana Wasserstein verwenden Flamara Feuerstein verwenden Glaziola Eisstein verwenden Folipurba Blattstein verwenden Psiana Freundschaftswert von 160, Levelaufstieg am Tag Nachtara Freundschaftswert von 160, Levelaufstieg bei Nacht Feelinara Freundschaftswert von 160, muss eine Feen-Attacke kennen, Levelaufstieg zu beliebiger Tageszeit

