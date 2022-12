Pokémon Karmesin und Purpur: Pokémon tauschen - So funktioniert es!

Die Möglichkeit, Pokémon zu tauschen, ist eines der zentralen Features der Pokémon-Spiele und natürlich auch in Pokémon Karmesin und Purpur wieder vorhanden. So kommt ihr etwa an Pokémon aus der Version der beiden Spiele, die ihr nicht habt!

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, was ihr über das Tauschen von Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur wissen müsst und wie es funktioniert.

Bedenkt, dass ihr ein Abo von Nintendo Switch Online benötigt, um Pokémon mit anderen tauschen zu können.

Inhalt:

Wann schalte ich die Tauschfunktion frei?

Die Tauschfunktion in Pokémon Karmesin und Purpur wird gemeinsam mit den anderen Online- und Multiplayer-Funktionen freigeschaltet.

Dies passiert, wenn ihr das erste Pokémon Center im Spiel erreicht, also sehr wahrscheinlich das in Pratolido. Erreicht ihr das Pokémon Center und interagiert mit ihm, werden alle Online-Features freigeschaltet, darunter auch die Tauschfunktion.

Wie tausche ich Pokémon?

Ruft in Pokémon Karmesin und Purpur über die X-Taste das Poképortal-Menü auf, dort habt ihr wiederum zwei Optionen zum Tauschen.

Link-Tausch: Hier verbindet ihr euch direkt mit einer anderen Spielerin oder einem Spieler. Es ist der normale Tauschvorgang unter Freundinnen und Freunden.

Zaubertausch: Hier wählt ihr ein Pokémon aus, das ihr verschicken möchtet. Im Gegenzug erhaltet ihr ein Pokémon von einem zufällig ausgewählten anderen User zurück. Auf diese Art könnt ihr einfach doppelte Pokémon verschicken oder, wenn ihr gönnerhaft seid, exklusive Pokémon eurer Version in die Welt schicken.

Im Poképortal findet ihr die Tauschoptionen.

Wie funktioniert der Zaubertausch?

Der Zaubertausch in Pokémon Karmesin und Purpur funktioniert relativ einfach. Stellt zuerst einmal sicher, dass ihr mit dem Internet verbunden seid, indem ihr die L-Taste drückt. Ansonsten macht das Spiel das automatisch, wenn ihr die Tauschoption wählt.

Wählt den Zaubertausch aus und ihr seht eure Pokémon-Boxen. Sucht hier nun nach dem Pokémon, das ihr online tauschen möchtet. Habt ihr eines ausgewählt, wird das Spiel gespeichert und ihr könnt normal weiterspielen.

Wurde ein Tausch durchgeführt, erhaltet ihr eine Benachrichtigung am oberen Bildschirmrand. Drückt dabei die Y-Taste und wählt erneut den Zaubertausch aus, um die Tauschanimation und das Pokémon, das ihr erhalten habt, zu sehen.

Beim Zaubertausch wählt ihr ein beliebiges Pokémon für den Tausch mit einer zufälligen Person aus.

Wie tausche ich Pokémon mit Passwort?

Es gibt mehrere Möglichkeit, online und lokal Pokémon zu tauschen, aber für den Tausch mit Freundinnen und Freunden ist der Link-Tausch die beste Option.

Wählt dazu im Poképortal Link-Tausch aus und ihr kommt zu einem weiteren Menübildschirm. Dort könnt ihr einerseits ein Passwort festlegen, wobei es sich um eine achtstellige Zahl handelt, die ihr eurem Tauschpartner oder eurer Tauschpartnerin mitteilt.

Für den Tausch müssen beide diese Zahl eingeben. Habt ihr eine ausgewählt und bestätigt, drückt auf "Suche starten" und gebt das Passwort ein. Dadurch sollte eine Verbindung zwischen euch und eurer Freundin oder eurem Freund hergestellt werden und ihr könnt die Pokémon auswählen, die ihr miteinander tauschen möchtet.

Für den Link-Tausch braucht ihr ein Passwort.

Wie tausche ich Pokémon in einem Freundeskreis?

Auch in einem Online-Spiel mit anderen könnt ihr in Pokémon Karmesin und Purpur Pokémon tauschen. Die Vorgehensweise unterscheidet sich im Freundeskreis allerdings nicht.

Ihr könnt etwa keinen Tausch starten, indem ihr auf eine Mitspielerin oder einen Mitspieler zugeht und mit ihm/ihr interagiert. Ihr müsst auch hier das Poképortal auswählen und einen Link-Tausch starten, wenn ihr untereinander tauschen möchtet. Der weitere Ablauf ist der gleiche.

