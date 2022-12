Pokémon Karmesin und Purpur: Super-Spezialtraining absolvieren - So findet ihr Kronkorken

Mithilfe des Super-Spezialtrainings könnt ihr die Werte eurer Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur noch weiter verbessern. Es ist eine Endgame-Aktivität, von der hauptsächlich kompetitive Spielerinnen und Spieler profitieren.

Es ist aber auch eine gute Option, um seine Lieblings-Pokémon noch weiter zu stärken. In unserem Guide zeigen wir euch, wie das Super-Spezialtraining in Pokémon Karmesin und Purpur funktioniert und wie ihr Kronkorken finden könnt!

Inhalt:

Wie funktioniert das Super-Spezialtraining?

Mithilfe des Super-Spezialtrainings lassen sich in Pokémon Karmesin und Purpur die IV-Werte eines Pokémon verbessern. Die IV-Werte sind normalerweise feste Werte, die festgelegt werden, wenn das Spiel ein Pokémon generiert.

Dank eines NPCs in Frigomonta lässt sich daran aber noch etwas ändern. Er steht zwischen einigen Bäumen und neben einem Rexblisar in der Nähe des dortigen Pokémon Centers. Bedenkt, dass euer Pokémon mindestens Level 50 erreicht haben, damit er es trainiert.

Der NPC bringt einen der IV-Werte eines Pokémon auf das Maximum, wenn ihr ihm einen Silberkronkorken gebt. Für einen Goldkronkorken erhöht er alle IV-Werte des Pokémon auf das Maximum.

Denkt nur daran, dass Kronkorken teuer und selten sind, daher solltet ihr euch zuerst auf die Werte eines Pokémon konzentrieren, die jeweils am wichtigsten sind, etwa Spezial-Angriffe bei Psycho-Pokémon.

Hier findet ihr den NPC.

Wo finde ich Silberkronkorken und Goldkronkorken?

Wie erwähnt, gibt es sowohl Silberkronkorken als auch Goldkronkorken in Pokémon Karmesin und Purpur. Wie ihr sie findet und bekommt, unterscheidet sich je nach Art.

Silberkronkorken finden

Ihr könnt Silberkronkorken bei Botobeutel kaufen, nachdem ihr mindestens sechs Arenaorden erhalten habt.

Ihr findet die Silberkronkorken in allen Botobeutel-Läden in Paldea und es gibt kein Kauflimit – außer das verfügbare Geld, das ihr habt. Günstig ist ein Silberkronkorken mit seinen 20.000 Pokédollar nämlich nicht, denkt also genau darüber nach, wofür ihr sie einsetzt.

Silberkronkorken gibt es darüber hinaus auch als Belohnung für 6-Sterne-Raids.

Silberkronkorken bekommt ihr bei Botobeutel.

Goldkronkorken finden

Goldkronkorken sind deutlich seltener. Die einzige Möglichkeit, einen Goldkronkorken zu bekommen, habt ihr auf dem Markt von Puerto Marinedo, wenn er dort bei einer Auktion angeboten wird.

Stellt euch aber darauf ein, dass das teuer wird. Manchmal müsst ihr schon 100.000 Pokédollar und mehr dafür aufgeben.

