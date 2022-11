Pokémon Karmesin und Purpur: Shiny Pokémon finden und fangen - Chancen und wie es leichter geht

Ein Pokémon-Spiel ohne Shiny Pokémon? Schwer vorstellbar, natürlich gibt es die schillernden Pokémon daher auch in Pokémon Karmesin und Purpur und ihr könnt sie fangen. Oder es zumindest versuchen.

Aber wo findet ihr Shiny Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur? Exzellente Frage. Auf dieser Seite zeigen wir euch in unserem Guide, was es über schillernde Pokémon in den beiden Spielen zu wissen gibt!

Inhalt:

Wie finde ich Shiny Pokémon?

Shiny Pokémon sind anders gefärbte und sehr seltene Exemplare der bekannten Pokémon. Mit der Zeit wurden sie zwar einfacher zu finden, aber so richtig einfach ist es noch immer nicht.

Rein theoretisch könnte euch an jeder Stelle der Paldea-Region ein schillerndes Pokémon über den Weg laufen. Ob es ein Shiny Pokémon ist, seht ihr in den meisten Fällen auch direkt an seiner Farbe, wenngleich es bei manchen Pokémon offensichtlicher ist als bei anderen.

Eine gute Option, mit der ihr herausfindet, ob ein Pokémon schillernd ist, sind automatische Kämpfe. Lasst ihr euer Pokémon automatisch gegen andere Pokémon in der Spielwelt antreten, wird es schillernde Pokémon nicht angreifen und auch nicht besiegen, damit ihr die Chance habt es zu fangen. Aber wie gut stehen die Chancen? Lest weiter.

Wie hoch sind die Shiny-Chancen?

Unter ganz normalen Umständen, etwa direkt zu Beginn, steht eure Chance, einem schillernden Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur zu begegnen, bei 1:4.096. Sobald ihr den Schillerpin erhaltet, verbessert sich die Chance auf 1:2.048.

Weiterhin gibt es noch die Masuda-Methode. Hier verwendet ihr zwei Pokémon aus unterschiedlichen regionalen Exemplaren des Spiels zum Ausbrüten von Eiern, was die Chance, ein schillerndes Exemplar auszubrüten, auf 1:683 verbessert. Mit dem Schillerpin sind es bei der Masuda-Methode sogar 1:512.

Shiny Pokémon unterscheiden sich in ihrer Farbe mal mehr, mal weniger deutlich von der normalen Version.

So könnt ihr leichter Shiny Pokémon fangen

Aktuell gibt es noch eine gute Möglichkeit, seine Chancen auf ein Shiny Pokémon deutlich zu erhöhen. Es ist unklar, ob das als Exploit gilt und korrigiert wird, also solltet ihr diese Methode vielleicht nutzen, so lange es noch geht.

Dazu nutzt ihr die massiven Aufläufe eines bestimmten Pokémon für eure Zwecke aus. Fangt ihr 60 Exemplare desselben Pokémon hintereinander, verbessert sich eure Shiny-Chance im Vergleich zu den normalen 1:4.096 auf 1:1.365.

Darüber hinaus nutzt ihr das Picknick-Feature. Geht wie folgt vor:

Findet einen massiven Auflauf von Pokémon und begebt euch dorthin. Lasst euer Pokémon 60 Exemplare des jeweiligen Pokémon im automatisch Kampf besiegen. Startet ein Picknick und baut es direkt wieder ab. Schaut jetzt nach, ob bei den gespawnten Pokémon ein schillerndes Exemplar dabei ist. Wenn ja: Fangt es! Wenn nicht: Startet erneut ein Picknick und beendet es wieder. Wiederholt es so lange, bis ein schillerndes Pokémon auftaucht.

Welche Pokémon gibt es nicht als Shiny?

Bei manchen Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr kein schillerndes Exemplar bekommen, egal wie sehr ihr euch anstrengt oder das Spiel neu ladet.

Folgende Pokémon gibt es derzeit nicht als Shinys:

Alle drei Starter-Pokémon. Immer und immer wieder in der Hoffnung auf ein Shiny neu zu starten, bringt euch also nichts.

Galar-Mauzi als Geschenk.

Alle Pokémon, die ihr als Tausch von NPCs erhaltet.

Alle sublegendären Pokémon

Koraidon und Miraidon

Die Herrscher-Pokémon

Gierspenst in der Truhenform

