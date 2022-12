Pokémon Karmesin und Purpur: Multiplayer erklärt - So spielt ihr mit Freunden!

Pokémon Karmesin und Purpur hat auch einen vollwertigen Multiplayer-Modus zu bieten. In diesem habt ihr die Möglichkeit, die Paldea-Region unter anderem gemeinsam mit anderen Spielerinnen und Spielern zu erkunden und verschiedene Aktivitäten gemeinsam durchzuführen.

Was ihr über den Multiplayer von Pokémon Karmesin und Purpur wissen müsst und wie ihr mit anderen spielen könnt, verraten wir euch in unserem Guide.

Bedenkt, dass ihr ein Abo von Nintendo Switch Online benötigt, um mit anderen spielen zu können.

Inhalt:

Wie schalte ich den Multiplayer frei?

Den Multiplayer-Modus in Pokémon Karmesin und Purpur schaltet ihr bereits relativ früh frei. Zugang dazu erhaltet ihr, sobald ihr euer erstes Pokémon Center im Spiel erreicht.

Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um das Pokémon Center in Pratolido, das ihr im Verlauf der Story zuerst erreichen solltet.

Wie starte ich einen Freundeskreis?

Der Freundeskreis ermöglicht es euch, euch mit anderen Spielerinnen und Spielern von Pokémon Karmesin und Purpur zusammenzuschließen und gemeinsam die Spielwelt zu erkunden.

Einerseits ist es möglich, bei jedem Pokémon Center zum Freundeskreis zu gelangen. Geht dazu einfach zu dem Bildschirm beim gelben Kreis an der Seite des Pokémon Center und interagiert mit ihm.

Alternativ drückt ihr an jedem beliebigen Ort die X-Taste und wählt die Poképortal-Option. Hier habt ihr nun die Option, offline zu bleiben und mit anderen im gleichen Raum zu spielen oder euch via L-Taste mit dem Internet zu verbinden.

Im folgenden Bildschirm habt ihr dann zwei weitere Optionen: "Gruppe bilden" und "Gruppe beitreten".

Die Option für einen Freundeskreis findet ihr etwa im Poképortal.

Wie bilde ich eine Gruppe?

Bildet ihr eine Gruppe in Pokémon Karmesin und Purpur, seid ihr der Host dieser Multiplayer-Session. Die Pokémon in der Spielwelt sind also mit eurem Spiel verknüpft.

Wählt die Option "Gruppe bilden" und bestätigt, damit ein Raum für euch und eure Freundinnen und Freunde vorbereitet wird.

Links unten in der Ecke seht ihr anschließend das Gruppenpasswort. Dieses müsst ihr den anderen mitteilen, mit denen ihr spielen möchtet, damit diese sich eurer Gruppe anschließen können.

Sind alle in der Gruppe und bereit, wählt die Option "Mit der Gruppe aufbrechen", um Paldea gemeinsam zu erkunden.

Ihr könnt selber eine Gruppe bilden oder einer beitreten.

Wie trete ich einer Gruppe bei?

Der Beitritt zu einer Gruppe ist in Pokémon Karmesin und Purpur relativ unkompliziert. Wählt im entsprechenden Menü "Gruppe beitreten" aus.

Nun wird die virtuelle Tastatur aufgerufen und ihr gebt dort das Gruppenpasswort ein, das ihr von einer Freundin oder einem Freund erhalten habt, der die Session hostet.

Gebt den Code ein, bestätigt die Eingabe und ihr solltet euch mit der Gruppe des Hosts verbinden.

Sind alle da, kann euer gemeinsames Abenteuer beginnen.

Was kann ich in einem Freundeskreis machen?

Gemeinsam mit anderen Spielerinnen und Spielern lassen sich in Pokémon Karmesin und Purpur verschiedene Dinge absolvieren. Natürlich könnt ihr einfach nur die Paldea-Region durchstreifen und gemeinsam erkunden.

Außerdem ist folgendes möglich:

Fotos machen: Ihr könnt gemeinsam für Fotos posieren oder die anderen fotografieren.

Ihr könnt gemeinsam für Fotos posieren oder die anderen fotografieren. Pokémon fangen: Ihr könnt eigenständig Pokémon fangen. Noch besser: Wenn der Host eine andere Pokémon-Version als ihr habt, könnt ihr die dortigen exklusiven Pokémon fangen.

Ihr könnt eigenständig Pokémon fangen. Noch besser: Wenn der Host eine andere Pokémon-Version als ihr habt, könnt ihr die dortigen exklusiven Pokémon fangen. Die Story fortsetzen: Eure Freundinnen und Freunde können euch zwar nicht dabei zuschauen, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Arenaprüfungen und Kämpfe in der Story bestreiten, wenn ihr online spielt.

Eure Freundinnen und Freunde können euch zwar nicht dabei zuschauen, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Arenaprüfungen und Kämpfe in der Story bestreiten, wenn ihr online spielt. Gegeneinander kämpfen: Über das Poképortal habt ihr die Möglichkeit, Freundinnen und Freunde, mit denen ihr gerade unterwegs seid, zu Trainerkämpfen herauszufordern.

Über das Poképortal habt ihr die Möglichkeit, Freundinnen und Freunde, mit denen ihr gerade unterwegs seid, zu Trainerkämpfen herauszufordern. Tera-Raids absolvieren: Interagiert mit einem Tera-Kristall in der Spielwelt und ihr könnt eure Freundinnen und Freunde zum gemeinsamen Raid einladen. Gewinnt ihr, werden alle belohnt.

Interagiert mit einem Tera-Kristall in der Spielwelt und ihr könnt eure Freundinnen und Freunde zum gemeinsamen Raid einladen. Gewinnt ihr, werden alle belohnt. Pokémon tauschen: Auch der Tausch von Pokémon ist möglich, wenn ihr online mit anderen spielt. Der Ablauf unterscheidet sich nicht vom normalen Tauschvorgang.

Auch der Tausch von Pokémon ist möglich, wenn ihr online mit anderen spielt. Der Ablauf unterscheidet sich nicht vom normalen Tauschvorgang. Normifin entwickeln: Um Normifin zu entwickeln, müsst ihr euch in einem Freundeskreis befinden. Hier haben wir weitere Infos dazu: Pokémon Karmesin und Purpur: Delfinator bekommen und Normifin entwickeln.

