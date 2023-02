Pokémon Sleep lebt und erscheint mit Pokémon Go Plus+ - Wann kommt es?

Nachdem sie vor einigen Jahren angekündigt wurde, gibt es endlich mal wieder ein neues Lebenszeichen der App Pokémon Sleep.

In der neuesten Ausgabe von Pokémon Presents feierte die App ein Comeback.

Was macht Pokémon Sleep?

Die Veröffentlichung von Pokémon Sleep ist für Sommer 2023 auf iOS und Android geplant und durch die App sollt ihr euch mehr darauf freuen, morgens aufzuwachen.

Schauplatz von Pokémon Sleep ist eine kleine Insel. Dort untersucht Professor Neroli das Schlafverhalten von Pokémon, besonders von einem großen, schlafenden Pokémon.

Legt ihr euer Smartphone mit der App nachts neben euch, wenn ihr schlaft, wird euer Schlafverhalten aufgerzeichnet, analysiert und in drei Typen aufgeteilt: Halbschlaf, Leichter Schlaf und Tiefschlaf.

Pokémon, die zu einem dieser drei Typen gehören, versammeln sich in der App dann rund um Relaxo, manchmal auch mit seltenen Schlafphasen (die ihr sammeln könnt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Pokémon Go Plus+ kommt auch

Gleichzeitig wurde Pokémon Go Plus+ angekündigt, ein neues Accessoire, das sowohl mit Pokémon Go als auch mit Pokémon Sleep funktioniert.

Wenn ihr abends ins Bett geht und schlaft, drückt ihr vorher den Knopf auf dem Accessoire – und morgens nach dem Aufwachen noch einmal. Es misst eure Schlafdaten und darin befindet sich ein Pikachu. Es kann euch Schlaflieder singen und wird freundlicher, je mehr ihr nebeneinander schlaft.

Was Pokémon Go anbelangt, gibt es bekannte Funktionen wie das Drehen von Pokéstop und das automatische Fangen von Pokémon. Dabei könnt ihr übrigens dann auch Super- und Hyperbälle einsetzen.

Für die Zukunft sind noch weitere Funktionen geplant. Pokémon Go Plus+ soll am 21. Juli 2023 erscheinen und wer es mit Pokémon Go verknüpft, schaltet dort eine Spezialfoschung frei, durch die ihr ein Relaxo mit Schlafmütze bekommen könnt.