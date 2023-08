Remnant 2: Um die Alchemisten-Klasse freizuschalten, muss euch eine mutierte Ratte entführen

Erst kürzlich habe ich die geheime Alchemisten-Klasse in Remnant 2 freigeschaltet und möchte euch jetzt zeigen, wie genau das funktioniert. Besonders im Koop gibt es nämlich einen wichtigen Kniff, den ihr beachten müsst.

Die Alchemisten-Klasse und wie ihr sie freischaltet

Wie auch der Doktor und der Helfer ist auch der Alchemist eine unterstützende Klasse. Mit seinen Tränken kann er sich und seine Verbündeten stärken und temporäre Buffs verleihen, etwa durch die Erhöhung der Feuerrate, Lebensregeneration oder Immunität gegen bestimmte Statuseffekte.

Um den mysteriösen Stein zu finden, den ihr bei Wallace abgeben müsst, um den Alchemisten freizuschalten, reist ihr nach Losomn. In den Kanalisationen haltet ihr dann nach Kanaleingängen Ausschau, die mit Gittern versehen sind. Diese müssen verbogen sein, was sich recht gut durch eine größere Lücke in der Mitte des Kanaleinganges erkennen lässt.

So sehen die Gitter aus, die ihr in der Oberwelt finden müsst. Ich bin hier gerade in der Kanalisation, ihr solltet es vielleicht in Morrow's Parish probieren.

Es sieht ein wenig so aus, als hätte jemand - oder etwas - versucht, die Stangen aufzubrechen. Und das ist auch gar nicht so falsch gedacht, denn der Knochensammler, eine riesige mutierte Ratte, treibt hier sein Unwesen. Gegen sie müsst ihr kämpfen, um den geheimnisvollen Stein zu erhalten.

Doch sie kommt nicht einfach so aus ihrem Loch gekrabbelt und stellt sich euch in den Weg. Ihr müsst zu den verbogenen Kanaleingängen laufen, und euch todesmutig davorstellen. Wollt ihr die Klasse freischalten, solltet ihr darauf achten, einen Kanaleingang in einem offenen Gebiet zu wählen und keinen, der in einem Innenraum liegt. Die innen liegenden Eingänge gewähren euch stattdessen eine Rüstung sowie einen Ring. So habe ich es zumindest an anderen Stellen gelesen. Sicher ist sicher.

So findet ihr den Knochensammler

Steht ihr vor dem Eingang und wartet dort wenige Sekunden, passiert entweder nichts oder ihr werdet direkt vom Knochensammler am Fuß gepackt und ihr den Untergrund gezogen. Das Monster taucht immer nur zufällig an den Kanaleingängen auf, ihr müsst also ein wenig Glück haben, um ihn zu erwischen. Mit meinen Freunden zusammen hat er sich innerhalb weniger Stunden etwa dreimal gezeigt.

Seid ihr allein, wacht ihr nach der Entführung durch den Knochensammler direkt in einem großen Knochenhaufen auf. Im Koop sieht das anders aus. Hier verschwindet der entführte Spieler von der Karte und kann vom Team am Checkpoint einfach wiederbelebt werden. Das solltet ihr aber auf keinen Fall tun.

Im Koop gibt es eine weitere Herausforderung

Damit auch der Rest eures Teams mit ins Nest der Riesenratte kommt und das Event erfolgreich abgeschlossen werden kann, müssen sich die verbleibenden Spieler selbst töten. Ich habe mich von ein paar Mops niederkloppen lassen. Ihr könnt aber auch die "Liquid of escape" trinken und sehen, was passiert ...

Bei Wallace, oben auf dem Kran, kauft ihr dann den Philosopher's Stone und wählt eure neue Klasse im Menü als Primär- oder Sekundärklasse aus.

Zusammen haben wir die Ratte dann schnell erlegt und den Stein mitgenommen. Diesen könnt ihr dann zu Wallace bringen und eure neue Klasse ausrüsten.