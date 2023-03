Resident Evil 4 Remake - Alle Fundorte der Aufzieh-Kastellane mit Karten

Ein besonderes Sammelitem in Resident Evil 4 Remake sind die Aufzieh-Kastellane. Sie fallen nicht in die Kategorie Schätze, das heißt, sie tauchen nicht auf der Karte auf, die der Händler euch für jeden der Abschnitte eintauscht. Sie sind vor allem aber an völlig zufällig wirkenden Orten – keine Sorge, es sind immer die gleichen Orte, sie wandern nicht – teilweise hervorragend versteckt. An ihnen vorbeizuwandern ist sehr einfach, sie zu finden schwer und deshalb hier alle Fundorte der Aufzieh-Kastellane.

In jedem Kapitel gibt es einen, am Ende habt ihr also 16 Aufzieh-Kastellane gefunden. Kastellane sind auch einmalig in Resident Evil 4 Remake, das heißt, dass ihr sie nur ein einziges Mal finden und abschießen könnt. Wenn ihr einen neuen Durchgang startet, sind die schon gefundenen Kastellane weg. Auch können sie in einigen Fällen nur innerhalb des jeweiligen Kapitels gefunden werden. Wenn ihr sie verpasst habt und keinen alten Spielstand laden wollt, müsst ihr in einigen Fällen bis zum nächsten Durchgang warten.

Kapitel 1: Siedlung am See – Wenn ihr das erste Mal aus dem Tunnel in die Siedlung kommt, seht ihr ein kaputtes Haus geradezu, aus dem ein Dörfler Dynamit wirft. Geht in dieses Haus, dann in den Nebenraum und schaut nach Osten zum kaputten Dach hoch. Hier steht der Aufzieh-Kastellan auf dem Dach.

Kapitel 2: Nachdem ihr beim ersten Händler das Wappen eingesetzt und das Tor zu der Fabrik geöffnet habt, geht durch die Fabrik und die Treppen hoch. Ihr kommt zu einer Lichtung mit einem Altar, an der Seite links steht eine kleine Hütte. Hier findet ihr auch die Akte über die Kastellane, passend dazu steht hier einer in der Nord-Ost-Ecke in der Hütte.

Kapitel 3: Wenn ihr durch den Steinbruch durch seid, kommt ihr zu einem Händler, der unten einen Steg zum Wasser hat. Geht runter zu dem Steg und nach links um die Ecke zum Wasser. Geht in die äußerste Süd-Ost-Ecke und schaut oben zwischen unter dem Balken des Dachs durch, wo der Aufzieh-Kastellan steht.

Kapitel 4: Ein versteckter Kastellan in einem versteckten Bereich. Nur in Kapitel 4 von Resident Evil 4 Remake am Anfang habt ihr den Insignienschlüssel und das Boot. Fahrt auf dem See nach Norden zur Siedlung am See und im Norden findet ihr einen Stollen, den ihr mit dem Insignienschlüssel öffnet. Geht durch, nach rechts in den Raum, dann die Leiter hoch. Ihr seid jetzt im Altar im Wald. Geht an den Zaun nach Norden und schaut bei den drei langen Brettern nach halb-links durch. Dahinter steht dann der Aufzieh-Kastellan.

Kapitel 5: Im fünften Kapitel von Resident Evil 4 Remake seid ihr mit Ashley unterwegs. Wenn ihr von der Kirche in das Dorf zurückkommt, geht nach Norden zum Haus des Dorfvorstehers. Im Schlafzimmer kann Ashley eine Leiter nach unten holen. Klettert hoch und schaut euch um. Ihr habt eine gelbe Kiste rechts stehen, daneben ein Schachbrett. Dreht euch zu der Kiste nach Süd-West, schaut an dieser Kiste vorbei und dahinter steht dann der Aufzieh-Kastellan.

Kapitel 6: Wenn ihr mit Ashley durch die Schlucht des Bergwerks durch seid und vor dem Kontrollpunkt steht, kommt ein kurzer Weg mit dem Felsen links und der Schlucht rechts, einer kleinen Hütte links. Dort schaut vor dem Kontrollpunkt zu dem großen brennenden Scheiterhaufen rechts vom Eingang zum Kontrollpunkt. Vor dem Feuer steht gut angeleuchtet der Aufzieh-Kastellan.

Kapitel 7: Nachdem ihr im Schloss den blinden Berserker besiegt habt, klettert ihr aus dem Verlies eine Leiter hoch in einen Lagerraum. Nachdem ihr um zwei Regale herumgelaufen seid und rechts ein grünes Kraut steht, schaut hier oben auf die Regale, wo der Aufzieh-Kastellan steht.

Kapitel 8: Sobald ihr auf den Burgturm kommt, wo der El Gigante euch mit Felsen bewirft, geht ihr nicht nach links, sondern nach Westen, wo ihr nach unten springt und auf der Mauer einen Turm weiter nach Westen lauft. Klettert hier die Leiter rechts neben dem Eingang hoch und oben umrundet ihr das Gebäude auf dem Turm einmal komplett. Am Ende dieses Weges steht dann auf ein paar Sandsäcken der Aufzieh-Kastellan.

