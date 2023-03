Resident Evil 4 Remake – Alle kleinen Schlüssel und ihre Fundorte

Kleine Schlüssel sind eine Art Trick in Resident Evil 4 Remake. Der Tisch mit der verschlossenen Schublade, der wird als Schatz angezeigt, wenn ihr die Karte des Händlers gekauft habt. Diese verschlossenen Schubladen sind auch nie groß versteckt. Warum sollte man sie auch verstecken, wenn sich Resident Evil 4 Remake so viel Mühe gibt, die kleinen Schlüssel dafür zu verstecken. Die nämlich werden auf keiner Karte angezeigt. Um aber alle Schätze zu finden, braucht ihr sie natürlich. Deshalb hier die Fundorte aller kleinen Schlüssel in Resident Evil 4 Remake.

Wenn ihr im Tal seid, dann seid ihr erst mal beschäftigt. All die Dörfler. Wenn ihr dann aber fertig seid, geht sicher, dass ihr den Hintereingang des Hauses am Anfang rechts benutzt. Ihr kennt sicher den großen Bereich mit der Leiter im Haus. Nun, wenn ihr um das Haus geht, gibt es noch einen zweiten Eingang in einen viel kleineren Raum, mit einer kleinen Schatzkiste rechts vom Eingang in einem Regal. In dieser liegt der erste kleine Schlüssel.

Kleiner Schlüssel im Tal (Resident Evil 4 Remake Karte)

Wenn ihr in das fast schon luxuriöse Haus des Dorfvorstehers durchsucht, findet ihr im Wohnzimmer ein paar Akten aller Art und auf dem kleinen Tisch neben der Couch einen kleinen Schlüssel.

Kleiner Schlüssel Kapitel 2, in Haus des Dorfvorstehers (Resident Evil 4 Remake Karte)

Wenn ihr den heftigen Kampf im halb unter Wasser gesetzten Gebiet der Fischfarm überlebt habt und ihr nach hinten in das Haus gehen wollt, um das Bootsbenzin zu holen, dann vergesst nicht die etwas versteckte kleine Hütte links davon zu durchsuchen. In einer Schublade in einem Tisch hier findet ihr einen kleinen Schlüssel.

Kleiner Schlüssel Kapitel 3, Die Fischfarm (Resident Evil 4 Remake Karte)

Wenn ihr auf dem See unterwegs seid und den Insignienschlüssel habt, dann vergesst nicht das versteckte Gebiet im nördlichen Teil der Siedlung am See zu besuchen. Hier kommt ihr über einen Tunnel in das Gebiet des Altars im Wald und auf einem Pferdekarren neben einem gelben Fass liegt der kleine Schlüssel.

Kleiner Schlüssel Kapitel 4, Altar im Wald (Resident Evil 4 Remake Karte)

Wenn ihr das Tor zur Kirche geöffnet habt, dann geht nach hinten zum Altar, rechts auf dem Tisch neben dem Altar liegt ein kleiner Schlüssel.

Kleiner Schlüssel Kapitel 4, Die Kirche (Resident Evil 4 Remake Karte)

Nachdem ihr das Rätsel mit den Lithografiesteinen in der Wand gelöst habt und der Geheimgang offen ist, folgt ihr diesem Gang weiter, bis ihr einen Parasiten entlang huschen seht. Geht weiter und schaut dort, wo der Parasit war nach links zu einem Tisch mit einem kleinen Schlüssel obendrauf.

Kapitel 8 – Kleiner Schlüssel Buchbinderei (Resident Evil 4 Remake Karte)

Wenn ihr mit Ashley die drei Köpfe der Statue sucht, kommt ihr im oberen Teil der großen Halle in die Waffenkammer mit all den Rüstungen. Direkt wenn ihr aus der großen Halle in den ersten Raum kommt, habt ihr hinten links eine Kommode, in der ein kleiner Schlüssel liegt.

Kleiner Schlüssel Waffenkammer (Resident Evil 4 Remake Karte)

Nachdem ihr das erste Mal gegen Ramons Handlanger Verdugo in Resident Evil 4 Remake gekämpft habt, fahrt ihr mit dem Fahrstuhl nach oben und kommt bei einer Gondel raus, die euch zum Uhrenturm bringt. Auf der anderen Seite der Gondel liegt ein Koffer auf einem Tisch, in dem ihr den kleinen Schlüssel findet.

Kleiner Schlüssel Ballsaal, Gondel zum Uhrenturm (Resident Evil 4 Remake Karte)

