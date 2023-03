Resident Evil 4 Remake - Komplettlösung, Tipps und Tricks

Resident Evil 4 Remake ist da und wer dachte, dass er ja schon alles in dem Game kennt: Nein! Es gibt jede Menge neue Puzzles und Kämpfe in Resident Evil 4 Remake, vieles funktioniert ein wenig anders und ihr werdet oft genug überrascht. Deshalb ist die Lösung für Resident Evil 4 Remake nicht identisch mit der des Originals. Ihr findet die Antworten auf alle Fragen, die ihr zu den neuen Rätseln haben könntet oder wo ihr euch am besten in den immer noch haarigen Kämpfen aufhalten solltet. Dazu gibt es natürlich eine Komplettlösung aller Aufträge, die jetzt neu in Resident Evil 4 sind, eine Liste der Waffen und vieles mehr, was euch bei eurem Weg durch Resident Evil 4 Remake halfen kann. Viel Spaß beim Gruseln und Ballern!

5 Tipps und Tricks zum Start von Resident Evil 4 Remake

Nutzt die automatischen Speicherpunkte. Resident Evil 4 Remake ist außer auf dem vierten Schwierigkeitsgrad, den ihr anfangs noch gar nicht wählen könnt, sehr großzügig mit seinen automatischen Speicherpunkten. Wenn ihr euch zu Beginn einspielt und denkt, dass eine Szene sehr viel besser hätte laufen können, dann ladet ruhig neu.

Kauft früh die Schatzkarte. Schon früh könnt ihr einen Auftrag für den Händler erfüllen und als Erstes tauscht ihr eure Belohnung gegen die Schatzkarte für das Dorf. Sie hilft euch schneller zu Geld zu kommen, um eure Waffen zu verbessern. Das oder ihr folgt der Lösung hier.

Seid sparsam mit der Munition, aber zählt nicht jeden Schuss. Resident Evil 4 Remake weiß immer, was ihr im Inventar habt und wenn es ihm zu viel wird, dann findet ihr weniger Munition und mehr Geld. Deshalb ist es fast unmöglich Munition zu horten, aber wenn ihr bei eurem letzten Magazin seid, könnt ihr darauf wetten, dass das nächste Fass ein paar Schuss mehr für euch bereithält.

Schießt nicht nur auf den Kopf, sondern auch auf die Beine. Die Beine sind leichter zu treffen und nach zwei oder drei Treffern geht ein Gegner auf die Knie. Sogar große Gegner tun das, wenn auch nicht so schnell. Dann geht hin und verpasst ihnen entweder eine Nahkampf-Attacke oder einen Messerstich. Der Messerstich nutzt euer Messer ab, aber dafür mutieren später Feinde nicht und sind garantiert sofort tot. Der Nahkampf-Angriff von vorn, Leons Tritt, hat eine hohe Reichweite und kann sogar mehrere Feinde erwischen, die dann auch zurückgeworfen werden. All das spart Munition.

Repariert beim Händler immer euer Messer. Euer Messer ist, vor allem ein wenig ausgebaut, eine mächtige Waffe und wenn ein Gegner mal seinen Rücken zeigt oder ihr nach einem Beintreffer nachsetzen wollt, dann ist das Messer in Resident Evil 4 Remake euer bester Freund. Behandelt es also gut. Das Gleiche gilt später für die Rüstung.

Lösung Kapitel 1

Die Ankunft in der Jagdhütte

Nach dem Intro lauft ihr den Weg runter. Haltet euch rechts, denn links ist Stacheldraht über den Weg gespannt. Geht durch das Tor und weiter und dahinter untersucht ihr den Hirschkadaver. Weiter geht es, dann duckt euch unter dem Draht durch und weiter zum Haus. Um das Haus herum gibt es nichts zu finden, also geht rein.

Im Haus geht ihr gleich nach rechts in das Schlafzimmer. Auf der Couch rechts greift ihr euch das Holzkreuz, dreht es herum und lest die Inschrift, womit ihr eure erste Akte (Primitiver Talisman) bekommt. Geht zurück in den Flur und um die Ecke. Die Tür am Ende mit dem Kreuz ist verschlossen, also geht nach rechts und durch die Tür. Hier trefft ihr den ersten Dorfbewohner. Nach der Szene greift ihr euch den Schlüssel der Jagdhütte neben ihm. Hebt die Polizeimarke auf dem Boden auf und schaut sie an (Akte Polizeimarke). Wenn ihr möchtet, guckt ihr jetzt noch in den Kochtopf und auf den Beistelltisch für ein wenig Ekel, dann geht zurück durch die Tür, durch die ihr in die Küche kamt. Benutzt den Schlüssel mit der Tür im Flur rechts und dann geht rechts die Treppe runter in den Keller. Durch den Keller durch kommt ihr am Ende zu einem Vorhang. Tretet durch und es folgt eine weitere Szene.

Der Schlüssel der Jadghütte (Resident Evil 4 Remake)

Nach dieser geht es zurück durch den Keller, wobei ihr an der Treppe auf den ersten Gegner stoßt. Schießt dem Dorfbewohner am besten in den Kopf, alternativ ins Bein, damit er zu Boden geht. Dann könnt ihr auch gefahrlos das Messer nutzen. Geht die Treppe hoch und durch die Tür. Am Ende des Flurs seht ihr einen Dorfbewohner mit einer Axt nach links laufen. Lasst ihn in Ruhe und geht stattdessen langsam den Flur runter, damit er Zeit hat in das Schlafzimmer zu gehen. Ihr geht nach links in die Küche, wo rechts in der Wand ein Loch ist. Wartet, bis der Dörfler sich genau dahinstellt und erschießt ihn durch das Loch. Sein Kumpel ist sauer und kommt zur Küche, aber ihr habt genug Zeit auf Abstand zur Tür zu gehen und zu warten, bis er kommt. Dann erschießt auch ihn. Geht in das Schlafzimmer und erledigt den letzten Dörfler im Erdgeschoss. Im Flur geht es jetzt nach Norden durch die aufgebrochene Tür und dahinter schaut ihr in die Holzkommode. Lauft die Treppe hoch und geht durch die Tür. Es folgt eine Szene und ein Gespräch mit der Basis.