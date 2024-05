Mehr Missionen für Rise of the Ronin: Auf dieses Update könnt ihr euch diese Woche freuen

In dieser Woche bringt ein neues Update neue Inhalte zu Rise of the Ronin.

Dabei handelt es sich sowohl um neue Missionen als auch um neue Features.

Das bringt das neue Update

Unter anderem fügt das kommende Update, das im PlayStation Blog vorgestellt wurde, fünf neue Verbündeten-Missionen hinzu.

Ebenso könnt ihr beim Spielen einer Welt im Mitternachtsmodus auf Wunsch die öffentliche Ordnung wieder verfallen lassen.

Hier die Details dazu, was euch im Update erwartet:

Neue und erweiterte Inhalte

5 neue Verbündeten-Missionen hinzugefügt.

Wenn ihr eine Welt im Mitternachtsmodus noch einmal spielt, könnt ihr euch dafür entscheiden, die öffentliche Ordnung wieder verfallen zu lassen.

Auswahlfeature für die Levelsynchronisierung wurde in Missionen aus Testament der Seele hinzugefügt.

Zwei neue Setboni wurden im Schwierigkeitsgrad Mitternacht hinzugefügt.

Neue Dojo-Trainingspartner wurden hinzugefügt.

Bonus für Kampffertigkeit hinzugefügt und erhöhtes Limit für die Anzahl der Ziele.

Gameplay-Verbesserungen

Wenn ihr denselben Waffentyp für Waffe 1 und 2 ausgerüstet habt, kann die Anzahl der Stile auf maximal 6 erhöht werden.

Die Voraussetzungen wurden geändert, damit der Spiele die besondere Ausrüstung auch dann erhält, wenn er nicht gesteht.

Die Voraussetzungen wurden geändert, sodass die Begrüßungen von Charakteren nach einer Weile wieder normal werden, nachdem man sich von ihnen getrennt hat.

Asynchrone Charaktere können jetzt leichter ausgewählt werden.

Rise of the Ronin ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das euch ins Japan des 19. Jahrhunderts schickt und im März 2024 exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht wurde.