Spider-Man 2 erscheint im Herbst 2023, noch immer kein konkreter Termin

Während des PlayStation Showcase wurde auch neues Gameplay-Material zu Spider-Man 2 gezeigt.

Zu sehen war Kraven the Hunter, der mit seinen Leuten in New York unter anderem auf die Jagd nach Spider-Man geht.

Oder besser gesagt auf Venom, denn Spider-Man hat da ein paar besondere Kräfte durch Venom bekommen.

Danach wechselt das Geschehen zu Miles Morales, mit dem ihr ein eher traditionelleres Spider-Man-Erlebnis habt.

Alles in allem sieht das aber so aus, wie man es von einer Fortsetzung erwarten würde.

Ein konkretes Release-Datum wurde leider nach wie vor nicht genannt, das Spiel soll aber im Herbst 2023 erscheinen.