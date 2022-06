Splatoon 3 vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Nintendos beliebter Multiplayer-Hit Splatoon 3 geht bald an den Start. Teil drei der Tintenballerei wird am 9. September 2022 für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Was ihr über die Vorbestellung von Splatoon 3 wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide. Wir zeigen euch die Editionen sowie die Bonusinhalte, die verfügbar sind.

Wo kann ich Splatoon 3 vorbestellen?

Splatoon 3 lässt sich als Standard Edition bereits vorbestellen. Die UVP liegt bei 59,99 Euro, Extras bekommt ihr allerdings zum Spiel nicht dazu.

Standard Edition vorbestellen

Gibt es eine Collector's Edition von Splatoon 3?

Bisher ist noch keine Collector's Edition oder eine andere Sonderedition von Splatoon 3 angekündigt worden. Bis zur Veröffentlichung im September kann sich das allerdings noch ändern. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Splatoon 3?

Was Vorbestellerboni für Splatoon 3 anbelangt, sieht es bisher spärlich aus. Aktuell sind uns noch keinerlei Extras für Vorbesteller des Spiels bekannt. Wenn sich daran was ändert, lest ihr es hier.

