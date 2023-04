Star Wars Jedi Survivor - Coruscant Dächer bis Hangar 100% der Sammelobjekte

Coruscant, die zentrale Welt des Imperiums, ist der erste Ort, den ihr Star Wars Jedi Survivor erkundet. Es gibt schon viel zu entdecken und eine Menge Sammelobjekte. Hier ist der Leitfaden, um sie alle zu finden, aber seid gewarnt: Ihr könnt nicht gleich zum Start alles finden. Erst später, wenn ihr mehr Fertigkeiten habt, könnt ihr einige der Türen öffnen. Wenn euch also etwas fehlt, dann schaut hier, ob das vielleicht so ein Fall ist.

Coruscant: Dächer Sammelobjekte

Wenn ihr den ersten Meditationspunkt erreicht habt, Dächer, geht in die Ecke rechts hinten. In der Ecke findet ihr das Echo.

Datenbank 1: Echo Verlassenes Nachtlager (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr ein paar Gitter vom Meditationspunkt Dächer aus hochgeklettert seid, kommt ihr zu drei Sturmtruppen. Habt ihr sie besiegt, schaut euch an der Wand links bei dem Symbol das Lager an und scannt es.

Datenbank 2: Lager der Obdachlosen

Gleich zum Start, sobald ihr in den Dächern landet, in dem Nebenraum.

Truhe 1: Klingenemitter Geduld (Star Wars Jedi Survivor)

Am Meditationspunkt Dächer habt ihr eine Tür, die BD hacken kann. Dahinter müsst ihr mit einem Macht-Stoß ein Wasserrohr schließen, dann könnt ihr zu der Kiste weiterspringen.

Coruscant: Renovierungsstätte 4773 Sammelobjekte

Wenn ihr dann die Wand neben der rutschigen Rampe hoch seid, ist direkt gegenüber eine Tür, die BD hackt. Dahinter ist ein kleiner Raum mit der Truhe.

Truhe 1: BD Coruscant Lackierung (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr die Renovierungsstätte erreicht habt, kommt ihr zu einer rutschigen Rampe, die ihr nicht hochlaufen könnt. Schaut links von der Rampe am Ende auf den Boden, um den Schatz zu finden.

Schatz 1: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr von dem Rohr abgestürzt seid und die Sturmtruppen alle besiegt sind, geht die Treppe nach oben, dann nach links um die Ecke und springt über die Stange auf die andere Seite. Links um die Ecke findet ihr das Priorit.

Schatz 2: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Unter der Treppe. Nachdem ihr ein paar Sturmtruppler erledigt habt und die Tür mit der Abkürzung zum Meditationspunkt geöffnet habt, kommt ihr eine Treppe nach unten. Bevor ihr euch durch die schmale Stelle hier durchschiebt, schaut unter der Treppe nach dem Priorit.

Schatz 3: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Nahe dem Meditationspunkt Renovierungsstätte 4733 habt ihr ein Computerterminal, das BD scannen muss.

Datenbank 1: Örtliches Verzeichnis (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr einen Wandlauf gemacht habt und Cal kommentierte, dass ihr der Patrouille ausweichen solltet, kommt ihr in ein Gebäude. Gleich links ist eine halb geschlossene Bar, die ihr BD scannen lasst.

Datenbank 2: Desis Nudeln (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr den Seilwerfer aktiviert und eine Abkürzung freigeschaltet habt, könnt ihr nahe dem Seilwerfer eine defekte Treppe runterlaufen. Spring über das Loch in der Treppe und geht in das leere Geschäft dahinter, wo ihr das Echo findet.

Datenbank 3: Echo Verlassenes Geschäft (Star Wars Jedi Survivor)

Wenn ihr nach dem Kampf gegen den Sicherheitsdroiden das Kabel einsammelt, zählt das als Datenbankeintrag.

Datenbank 4: Aufstiegskabel (Star Wars Jedi Survivor)

Coruscant: Industrieschornsteine Sammelobjekte

Nachdem ihr in die Kabine des Senators kommt, geht zuerst nach rechts, wo ihr ein Echo findet.

Datenbank 1: Blutige Verhandlungen (Star Wars Jedi Survivor)

Wenn ihr mit dem Senator fertig seid, dann schaut euch die Artefakte hinter seinem Schreibtischsessel an.

Datenbank 2: Gestohlene Schätze (Star Wars Jedi Survivor)

Coruscant: Unterstadt Fleischfabrik Sammelobjekte

Am Meditationspunkt der Fleischfabrik könnt ihr eine Wand hochspringen. Am Ende der Halle hier wartet ein Sicherheitsdroide. Besiegt ihn, dann geht zu dem großen roten Ding an der Wand hinten. Davor steht eine gelbe Essenz-Kiste, die ihr öffnet, um einen Stim mehr zu bekommen.

Truhe 1: Stim-Behälter (Star Wars Jedi Survivor)

Wenn ihr den Auslöschungstruppler besiegt habt, geht in den nächsten Raum, in dem all das Fleisch hängt. Hier geht es in den Seitengang nach links. In der Ecke rechts findet ihr die Macht-Essenz.

Essenz 1: Macht-Essenz (Star Wars Jedi Survivor)

Coruscant: Frachtverteilungslager Sammelobjekte

Nachdem ihr in der großen Halle all die Sturmtruppen besiegt haben, hakt BD die nächste Tür. Dahinter in dem kleinen Flur liegen rechts auf dem Boden ein paar Turbo-Dogs in einer umgekippten Kiste. Das ist euer Scan.

Datenbank 1: Turbo-Dogs (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr die Turbo-Dogs gescannt habt, springt mit Seil und an der Wand nach oben, dreht euch um 180 Grad und ihr seht eine blaue Kiste. Mit dem Wandlauf kommt ihr rüber zur Truhe und danach auch wieder zurück.

Truhe 1: Waffenlackierungen Coruscant (Star Wars Jedi Survivor)

Coruscant: Skylane Regulierungsstation Sammelobjekte

Lauft vom Meditationspunkt Skylane Regulierungsstation die Treppe nach unten und in den Flur. Am Ende des Flurs steht ein alter Droide, den ihr scannt.

Datenbank 1: Gonk-Droide (Star Wars Jedi Survivor)

Coruscant: Hangar 2046-C Sammelobjekte

Nachdem ihr von der Regulierungsstation über die drei Bildwände per Wandlauf im Außenteil des Hangars angekommen seid und die Sturmtruppen inklusive dem schwarzen Auslöschungssoldaten besiegt habt, scannt ihr das große Terminal hier.

Datenbank 1: Scan Luftverkehrskontrolle (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr über die Seile gerutscht seid und vor dem ersten roten Hangar-Tor steht, geht hier außen nach links zum Geländer neben dem Tor, hier liegt der Schatz.

Schatz 1: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

