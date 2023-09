Starfield: Crafting, Werkbänke - Wie ihr Anzüge, Waffen und mehr herstellt und verbessert

Crafting im Weltraum, das muss einfach sein, das weiß auch Starfield. Außerdem haben wir das Jahr 2023, da gehört Crafting in jedes Spiel. Gerade in ein so großes Rollenspiel wie Starfield. Vor allem, wenn ihr mit einem eher bescheidenen Schiff gegen die Elemente, Piraten und Aliens antretet, wird schnell der Wunsch nach besserer Ausrüstung da sein. Um sie zu bekommen, müsst ihr auch in Starfield eine Werkbank finden, um alles bauen zu können, was ihr benötigt.

Dafür gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen. Ihr braucht erst einmal die Fertigkeiten, dann muss besagte Werkbank zur Hand sein und natürlich benötigt ihr etliche Ressourcen. Habt ihr all das, dann gibt es einen besseren Anzug, bessere Waffen, ein besseres Schiff und sogar bessere Sandwiches.

Bessere Waffen können nie schaden, auch in Starfield nicht.

Lest hier in diesem Guide, wie Forschung, Crafting, Bauen und Tuning in Starfield funktioniert.

So funktioniert das Crafting in Starfield

Im Grunde ist das Crafting, Bauen und Tuning in Starfield denkbar einfach: Ihr müsst vor der richtigen Werkbank stehen, dann wählt ihr den Gegenstand aus, den ihr haben oder verbessern wollt, und müsst die Ressourcen haben, um das auch zu tun.

In Starfield gibt es fünf Arten von Werkbänken und alle haben ihre eigene Aufgabe und eigene Vorgänge, die ihr dort in Gang setzen könnt:

Anzugwerkbank : Hier fertigt ihr neue Mods an, z.B. für euren Raumanzug oder Helm, und modifiziert/verbessert die, die ihr bereits habt.

: Hier fertigt ihr neue Mods an, z.B. für euren Raumanzug oder Helm, und modifiziert/verbessert die, die ihr bereits habt. Waffenwerkbank : Hier dreht sich alles um eure meist wichtigsten Werkzeuge. Stellt neue Waffen her, verpasst ihnen Upgrades und nutzt Mods für Laser, Optik, den Griff, größere Magazine, Batterien und alles, was es noch so Schönes rund um die Waffe zu tun gibt.

: Hier dreht sich alles um eure meist wichtigsten Werkzeuge. Stellt neue Waffen her, verpasst ihnen Upgrades und nutzt Mods für Laser, Optik, den Griff, größere Magazine, Batterien und alles, was es noch so Schönes rund um die Waffe zu tun gibt. Industrielle Werkbank : Diese Werkbank wird wichtig, wenn ihr anfangt, Außenposten in Starfield zu bauen, denn hier könnt ihr erst einmal die grundlegenden Komponenten herstellen. Wenn es dann an das fortgeschrittene Bauen geht, benötigt ihr Ressourcensammler in den Außenposten, die ihr schon habt. So verbessert ihr diese weiter.

: Diese Werkbank wird wichtig, wenn ihr anfangt, Außenposten in Starfield zu bauen, denn hier könnt ihr erst einmal die grundlegenden Komponenten herstellen. Wenn es dann an das fortgeschrittene Bauen geht, benötigt ihr Ressourcensammler in den Außenposten, die ihr schon habt. So verbessert ihr diese weiter. Pharmazeutisches Labor : Besseres Leben durch Drogen im Weltraum. Hier mischt ihr euch Substanzen für Buffs und Heilung zusammen, die ihr dann hervorholen könnt, wenn ihr sie während der Missionen in Starfield braucht.

: Besseres Leben durch Drogen im Weltraum. Hier mischt ihr euch Substanzen für Buffs und Heilung zusammen, die ihr dann hervorholen könnt, wenn ihr sie während der Missionen in Starfield braucht. Kochstation: Eine gute Ernährung ist auf Reisen wichtig. Hier stellt ihr an Essen und Getränken her, was ihr braucht.

Ihr könnt euch sehr früh im Spiel mit all diesen fünf Werkbänken von Starfield vertraut machen, denn ihr findet sie praktisch versammelt im Keller der Loge von Neu Atlantis. Eine Forschungsstation findet ihr hier auch noch und damit alles, was ihr benötigt.

Ihr müsst nur New Atlantis erreichen und zu Loge springen (geschieht in der ersten Hauptquest "Ein kleiner Schritt"). Hier schaut ihr vor dem Durchgang zur Bibliothek nach rechts zu der Treppe hoch und unter der Treppe ist eine Tür. Hier geht es in den Keller, wo ihr alles findet, was ihr braucht, um euch das Leben in Starfield einfacher zu machen.

Hier in der Loge von New Atlantis die Treppe runter und ihr findet alles, was ihr für das Crafting in Starfield braucht.

Alle Arten von Werkbank funktionieren sehr ähnlich: Trefft eine Auswahl für das, worum es geht, und rechts seht ihr alle Ressourcen, die benötigt werden. Habt ihr alles beisammen, könnt ihr den Gegenstand sofort herstellen. Wenn nicht, klickt ihr auf den Orten-Button und die Ressourcen werden mit einer blauen Lupe markiert, wenn ihr das nächste Mal unterwegs seid. So wisst ihr, dass das, was ihr sucht, in der Nähe ist.

Wie ihr mehr Optionen für Crafting in Starfield freischaltet

Wie bei allen Spielen dieser Art sind auch in Starfield am Anfang die Möglichkeiten, um etwas herzustellen, sehr begrenzt. Das könnt ihr ändern, indem ihr neue Fertigkeiten für das Crafting freischaltet.

Dazu geht ihr zu den Skills ins Menü und verbessert die auf der rechten Seite (siehe Forschung). So bekommt ihr erst mal grundsätzlich neue Forschungsprojekte. Diese sind aber noch nicht fertig, also sucht euch ein Forschungslabor - auch davon findet ihr eins im Keller der Loge von New Atlantis.

Nachdem ihr dort das Forschungsprojekt beendet habt, könnt ihr schließlich an der entsprechenden Werkbank die Gegenstände herstellen, die ihr erforscht habt.

An die Arbeit.

Folgende Fertigkeiten braucht ihr, um spannendere Dinge herstellen zu können:

Stufe 1 Forschungsmethoden : Mit dieser Fertigkeit könnt ihr nicht direkt neue Sachen craften, aber die Kosten für Forschungsprojekte gehen drastisch nach unten.

: Mit dieser Fertigkeit könnt ihr nicht direkt neue Sachen craften, aber die Kosten für Forschungsprojekte gehen drastisch nach unten. Stufe 2 Anzugdesign : Mit dieser Fertigkeit könnt ihr neue Anzüge, Helme und Packs erforschen und schließlich herstellen.

: Mit dieser Fertigkeit könnt ihr neue Anzüge, Helme und Packs erforschen und schließlich herstellen. Stufe 2 Waffentechnik : Hier schaltet ihr neue Forschungsoptionen für die Waffen und ihre Mods in Starfield frei.

: Hier schaltet ihr neue Forschungsoptionen für die Waffen und ihre Mods in Starfield frei. Stufe 3 Chemie : Wenn ihr neue Optionen im Bereich Pharmakologie heben möchtet, müsst ihr in diese Fertigkeit investieren.

: Wenn ihr neue Optionen im Bereich Pharmakologie heben möchtet, müsst ihr in diese Fertigkeit investieren. Stufe 3 Außenposten-Technik: Hier schaltet ihr mehr Optionen frei, um eure Außenposten mit besserer Technik hochzurüsten.

Sind diese Fertigkeiten ausgebaut, müsst ihr ein Forschungslabor finden, um die Erforschung zu starten. Im Laufe des Spiels findet ihr Gegenstände, die diesen Prozess beschleunigen können. Benutzt sie also, bevor es an die etwas zeitintensive Forschung geht.

Wenn ihr viel Glück habt, passiert gelegentlich etwas, das sich plötzliche Entwicklung nennt. In dem Fall kann es sein, dass ein laufendes Forschungsprojekt in Starfield plötzlich fertiggestellt oder zumindest ein gutes Stück vorangebracht wird. Freut euch also, wenn das aufpoppt.

Solange ihr in Starfield nicht neue Projekte erforscht habt, könnt ihr auch nichts Neues bauen.

Es gibt wie bei den Werkbänken fünf Bereiche, in denen ihr forschen könnt, und sie entsprechen exakt den fünf Werkbänken sowie den Gegenständen, für die sie da sind.

Ausrüstung lässt euch neue Anzüge, Packs und Helme erforschen.

lässt euch neue Anzüge, Packs und Helme erforschen. Waffen ist das Gleiche, nur eben für alle Arten von Waffen und ihre Mods.

ist das Gleiche, nur eben für alle Arten von Waffen und ihre Mods. Pharmakologie dient der Erforschung neuer Heil- und Buff-Items.

dient der Erforschung neuer Heil- und Buff-Items. Essen und Trinken tut das, was eigentlich ein Kochbuch tut. Nur in High-Tech.

tut das, was eigentlich ein Kochbuch tut. Nur in High-Tech. Außenposten-Entwicklung lässt euch bessere Komponenten für eure Basen erforschen.

Um zu wissen, was an Forschung auf euch zukommt, was es gibt und wohin ihr möchtet, schaut ihr euch am besten den Forschungsbaum an, denn abgeschlossene Forschung eröffnet in der Regel neue Projekte.

Und das ist es im Grunde auch: Steigert eure Forschungs-Skills, erforscht neue Projekte, findet die passende Werkbank, haltet die Ressourcen bereit und schon bekommt ihr ihn Starfield, was ihr haben möchtet.

Hier findet ihr mehr Tipps zu Starfield: