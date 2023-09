Starfield: Diese Methode lässt euch "100 Level in nur 5 Stunden" aufsteigen.

Möchtet ihr in Starfield gerne schneller im Level aufsteigen? Ein Fan hat eine effektive Methode dafür.

YouTuber Maka91Productions hat einen umfassenden Leitfaden veröffentlicht, mit dessen Hilfe ihr eure EP maximieren könnt.

was müsst ihr dafür tun?

Wichtig ist, dass ihr es nicht nicht sofort umsetzen könnt, ihr braucht einige Skillpunkte und die Fähigkeit "Outpost Engineering". Und ihr solltet auch gut mit den Spielmechaniken umgehen können.

Nachdem ihr einige Stunden im Spiel verbracht habt, solltet ihr euch auf die Erforschung von Energieerzeugung und Ressourcengewinnung in einem Forschungslabor konzentrieren.

Die Konfiguration eures Raumschiffs ist ebenfalls wichtig. Wie The Loadout berichtet, sollte euer Schiff über einen Laderaum von 2.000 bis 3.000 verfügen. Beschafft euch dann die folgenden Ressourcen: Adaptive Frames (18), Aluminium (124), Beryllium (24), Kupfer (30), Faser (2), Eisen (99) und Wolfram (24).

Damit begebt ihr euch zu Sumatis' Mond Andraphon, der reichlich Eisen- und Aluminiumvorkommen bietet. Errichtet einen Außenposten in der bergigen Region, sodass ihr beide Materialien gleichzeitig abbauen könnt, wie im obigen Video detailliert beschrieben wird. Baut sechs Aluminium-Extraktoren und sechs Eisen-Extraktoren auf, zusammen mit zehn Solarmodulen, um alles zu versorgen.

"Stellt drei Lagerbehälter in der Nähe des Aluminiums und drei in der Nähe des Eisens auf", rät Maka91. "Verbindet alle Extraktoren mit einem Lagerbehälter und verbindet diese Behälter untereinander, wiederholt den Vorgang für beide Ressourcen. Fügt schließlich eine industrielle Werkbank und ein Bett hinzu. Wenn ihr auf dem Mond schlaft, entspricht eine lokale Stunde sechs universellen Stunden, was es euch ermöglicht, während eines 24-stündigen Schlafs 140 Stunden vorzuspulen. Beim Aufwachen sind eure Lagerbehälter voller Ressourcen."

Maka91 schlägt vor, nach eurer ersten Ruhephase aufzustehen und die erhaltenen Ressourcen zu nutzen, um weitere Lagerbehälter zu erstellen. Stellt weiter sicher, dass sie untereinander verbunden sind, bis ihr etwa acht bis zehn davon habt. Dann könnt ihr "anfangen, XP und Level zu grinden."

"Schlaft 24 Stunden. Steht auf. Geht zur Werkbank und fertigt Adaptive Frames an. Haltet auf dem Steuerkreuz rechts und tippt RB an, um die Leiste so schnell wie möglich zu füllen, und stellt sie in Chargen von 99 her. Für jede 99 Adaptive Frames, die ihr herstellt, erhaltet ihr grundsätzlich 99 EP, was es euch ermöglicht, jedes Mal, wenn ihr schlaft, etwa 1.500+ EP zu verdienen. Wiederholt diesen Vorgang so oft, wie ihr möchtet."

Wenn ihr fertig seid, entsorgt ihr die Frames. Zudem besteht eine "geringe Chance", dass eure Basis während dieses Prozesses angegriffen wird, aber wenn das passiert, "eliminiert die Feinde und repariere eventuellen Schaden."

Vergesst nicht, dass ihr einen zusätzlichen XP-Bonus von 10% durch das Schlafen erhaltet, oder 15%, wenn ihr dabei mit einem Partner das Bett teilt.

Dem Video lässt sich auch entnehmen, dass sich diese Methode noch weiter verbessern lässt, indem ihr diese Farm auf der Venus errichtet.

