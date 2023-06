Starfield hat die wenigsten Bugs aller Bethesda-Spiele, sagt Xbox.

Starfield wird ein riesiges Spiel und mit zunehmender Größe und Komplexität steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Bugs.

Matt Booty, Chef der Xbox Game Studios, verspricht allerdings, dass Starfield die wenigsten Bugs aller bisherigen Bethesda-Spiele hat.

Wird ausgiebig getestet

"Wir haben intern sehr viele Leute, die Starfield spielen und mit Todd und dem Team zusammenarbeiten", sagt er im Gespräch mit Giant Bomb.

"Ich kenne die Zahl der Bugs und wenn Starfield heute auf den Markt käme, hätte es bereits die wenigsten Fehler von allen Bethesda-Spielen, die jemals veröffentlicht wurden."

Weitere Meldungen zu Starfield:

Eine Aussage, an die man sich zum Launch des Spiels sicherlich erinnern wird, sollte es doch anders kommen.

"Das Team ist definitiv gereift", ergänzt Xbox-Chef Phil Spencer. "Sie haben Fallouts, Skyrim und Elder Scrolls gemacht. Als die Akquisition abgeschlossen wurde, hatte dieses Spiel ein deutlich früheres Veröffentlichungsdatum, früher als das Datum, das wir ursprünglich für Starfield festgelegt hatten. Wir haben uns mit Todd und dem Team zusammengesetzt und ihnen erklärt, dass wir ihnen die Zeit geben wollten."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Ich glaube, Matt hat gesagt, dass jeder QA-Mitarbeiter in unserem Unternehmen gerade Starfield spielt und sich die Fehlerzahl und die Qualität ansieht, wo wir gerade stehen. Das Schöne an dem, was wir heute gezeigt haben, ist aus meiner Sicht, dass das Spiel genau so aussieht. Wir spielen das Spiel schon eine ganze Weile und das ist es, was ihr bekommt."

Starfield erscheint am 6. September 2023 für Xbox Series X/S und PC.