Starfield läuft auf Xbox Series X und S mit 30 fps.

Starfield wird sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der Xbox Series S mit 30 Frames pro Sekunde laufen.

Zwar sei durchaus auch mehr möglich, aus Gründen der Konsistenz beschränke man es aber auf diese Zahl.

So läuft es auf der Xbox

"Ich denke, was wir vorhaben ist nicht überraschend, wenn man unsere bisherigen Spiele betrachtet", sagt Game Director Todd Howard gegenüber IGN.

"Es sind immer diese riesigen, offenen Welten, voll dynamisch, hyper detailliert, wo alles passieren kann."

"Auf der X sind es 4K. Auf der S sind es 1440p. Wir halten es bei 30 fps, weil wir diese Wiedergabetreue und all das wollen. Wir wollen nichts davon opfern. Zum Glück läuft es sehr gut. Es liegt oft weit darüber. Manchmal sind es 60 fps. Aber auf den Konsolen begrenzen wir es, weil wir die Konsistenz bevorzugen, wodurch man nicht einmal darüber nachdenkt."

"Und wir wollen niemals dieses Erlebnis opfern, das unsere Spiele zu etwas ganz Besonderem macht. Es fühlt sich also großartig an. Wir sind wirklich zufrieden damit, wie es sich anfühlt, selbst in der Hitze des Gefechts. Und wir brauchen diesen Spielraum, denn in unseren Spielen kann wirklich alles passieren."

Starfield erscheint am 6. September 2023 für Xbox Series X/S und PC.