Starfield: Kinderkram - Wo ihr die Eltern findet und welche Geschenke ihr bekommt

Es gibt in Starfield eine Reihe von spielerisch relevanten, aber inhaltlich eher banalen Charaktereigenschaften, wenn ihr euren Charakter zum Start des Spiels zusammenstellt (siehe Merkmale in Starfield).

Ihr könnt euch drei davon aussuchen und einige, etwa die hier besprochene Eigenschaft Kinderkram, das Traumhaus oder der Riesige Fan, sind spannender, aber auch etwas undurchsichtig, wenn ihr anfangt.

Home Sweet Home: Mama freut sich, euch zu sehen, und rückt irgendwann sogar das Hackbratenrezept heraus.

In Kinderkram wird euch gesagt, dass ihr gelegentlich eure Eltern trefft und sie besuchen könnt, aber auch, dass ihr jede Woche zwei Prozent eurer Credits zu ihnen schickt. Das klingt erst einmal nicht so reizvoll, aber das Merkmal "Kinderkram" hat ein paar spannende Auswirkungen, beschert euch einzigartige Items und ein wenig unterhaltsame Story. Worum es im Kinderkram in Starfield genau geht, lest ihr hier.

Das kostet und bringt euch die Eigenschaft Kinderkram

Solltet ihr mit der Eigenschaft starten, erfahrt ihr nicht nur recht früh, dass die Eltern eures Charakters am Leben sind und ihr ab sofort jede Woche zwei Prozent eurer Credits an sie abgebt, sondern auch, dass sie in New Atlantis leben. Sie sind dort aber nicht festgewachsen, sondern ihr könnt sie, wenn ihr ein wenig achtgebt, im Laufe der Hauptgeschichte auch an anderen Orten treffen.

Neon zum Beispiel ist ein solcher Ort. Es sind keine echten Quests, mehr kurze Begegnungen, aber die Dialoge sind gut und wenn ihr auf Englisch spielt, werden die beiden sogar von den Star-Trek-Veteranen Nana Visitor (Kira) und Tim Russ (Tuvok) gesprochen. Das und das Spiel leitet ihr Äußeres von dem eures Charakters ab, sodass familiäre Ähnlichkeiten nicht zufällig sind.

Prominente Sprecher und witzige Dialoge: Es lohnt sich, einmal mit der Kinderkram-Eigenschaft Starfield zu spielen.

Die zwei Prozent an Credits jede Woche klingen trotz allem nicht so reizvoll, aber vielleicht hilft das hier: Wenn ihr Kinderkram in Starfield auswählt, bekommt ihr nach und nach die folgenden einzigartigen Gegenstände von euren Eltern und jenseits der Starfield-Cheats über die Konsole gibt es keinen anderen Weg, sie zu bekommen:

Geschenke der Eltern

Highschool-Rucksack (Mod für mehr Stauraum)

Sir Livingstones Pistole (31 physischer Schaden, großes Magazin, Hochgeschwindigkeitsgeschosse)

Gran-Grans Raumanzug

Gran-Grans Helm

Hackbratenrezept

Ein Raumschiff

Sprecht immer wieder im Laufe der Handlung mit euren Eltern, dann werdet ihr die Geschenke schrittweise bekommen. Es ist nicht ganz klar, ob es reicht, einfach Zeit im Spiel zu verbringen, oder ob bestimmte Punkte der Handlung erreicht sein müssen. Wenn ihr viel spielt, aber nicht der Hauptquest folgt, eure Eltern besucht und sie geben euch nichts, dann ist es wohl an die Handlung gebunden.

Wie ihr eure Eltern in Starfield findet

Wenn eure Eltern euch sehen wollen, dann hinterlassen sie Nachrichten, manchmal auch bei euren Constellation-Gefährten. Sprecht regelmäßig mit ihnen und ihr verpasst nicht, wenn die Eltern euch sehen wollen. Oder ihr schaut so regelmäßig bei ihnen vorbei, das geht auch.

Im Pioneer Tower in New Atlantis findet ihr eure Eltern in Starfield.

Ihr findet eure Eltern im Wohndistrikt von New Atlantis. Geht dort zum Pioneer-Tower-Gebäude, das sich rechts des Transitausgangs befindet, nahe der Chunks- und Eit-Gebäude. Fahrt im Pioneer mit dem Fahrstuhl hoch zu den Familienapartments. Oben findet ihr dann den Eingang zu ihrem Zuhause.

Es scheint so, als würden sie die zwei Prozent gut anlegen. Nach und nach werdet ihr eure Eltern aber auch an anderen Orten in der Galaxis treffen. Sie besuchen die Loge, wo sie eure Kollegen mit Anekdoten aus eurer Kindheit erfreuen, oder euch auf fernen Planeten. Lasst euch überraschen, es ist teilweise sehr unterhaltsam.

Wie man die Eigenschaft Kinderkram loswird

Nein, ihr könnt eure Eltern nicht ermorden und es scheint auch nicht so, als könnten sie anderweitig sterben. Geht einfach zu eurem Vater und redet mit ihm. Es gibt eine Gesprächsoption, dass ihr euch den Unterhalt nicht mehr leisten könnt. Wenn ihr euch sicher seid, bestätigt das und ihr müsst nichts mehr bezahlen, bekommt keine Geschenke mehr und ihr trefft eure Eltern auch nicht mehr unterwegs.

Ihr müsst aber auch keine Geschenke zurückgeben, die ihr schon bekommen habt. Insoweit könnt ihr also die Eigenschaft ausschöpfen und sie dann, sobald ihr das Schiff habt, beenden. Schließlich sind zwei Prozent auf Dauer gar nicht so wenig.

Sicher, ihr werdet immer ihr Kind bleiben, aber ihr müsst nicht für immer die zwei Prozent Credits abdrücken. Redet in Starfield einfach mit Papi darüber.

So oder so, Kinderkram ist eine sehenswerte und mit den Geschenken auch lohnende Eigenschaft, die ihr ruhig ausprobieren solltet.

