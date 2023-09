Starfield: Traumhaus - Wo man es findet und auf welchem Planeten es steht

Eines Tages ein eigenes Haus zu haben ist normalerweise Endgame-Content, nicht nur im realen Leben, sondern auch in Starfield. Zwischen den Sternen müsst ihr erst mal ein Haus finden oder viel Zeit mit der Konstruktion eines Außenpostens verbringen.

Wenn ihr zum Start aber "Traumhaus" als eines der Merkmale eures Charakters wählt, startet ihr direkt mit einem fantastischen, luxuriösen Haus. Mit dem kleinen Nachteil, dass es euch technisch gesehen eben doch noch nicht gehört, aber keine Sorge, das lässt sich ändern.

Traumhaus-Merkmal: Was es bewirkt

Zu Beginn von Starfield könnt ihr für euren Charakter drei Merkmale auswählen. Diese sind teilweise recht mächtig und sehr sinnvoll, daher ist es durchaus ein Opfer, eines davon für ein Traumhaus aufzugeben.

So eine hübsche Hütte gleich zum Start von Starfield, das wäre doch was.

Wenn ihr das aber tut, findet ihr in der Nähe von New Atlantis das Sternensystem Olympus und dort den Planeten Nesoi. Auf diesem ganz hübschen Flecken Universum in Starfield ist dann euer Haus markiert. Zwei Stockwerke, Dachterrasse, eine Menge Platz drinnen und draußen. Ein wenig leer vielleicht, außer zwei Kühlschränken und einer Kochstelle ist im Traumhaus nichts drin.

Hier auf Nesoi im System Olympus findet ihr das Starfield-Traumhaus.

Wenn ihr ankommt, dürft ihr leider nicht direkt rein. Zunächst einmal müsst ihr zuerst die Mission "Ein kleiner Schritt" beenden, dann startet die Mission "Traumhaus". Kommt ihr dann an die Tür des Hauses, müsst ihr 500 Credits bezahlen, um hineinzukommen. Aber nicht dauerhaft. Diese Summe gibt euch eine Woche Zugang zu dem Haus.

500 Credits, dann dürft ihr eine Woche lang rein in das Traumhaus.

Damit euch das Haus gänzlich gehört, müsst ihr eine Hypothek in Höhe von 125.000 Credits an die Gal-Bank bezahlen. Das oder ihr müsst jede Woche 500 Credits bezahlen, um in das Haus zu kommen. Im Rahmen der Mission "Traumhaus" müsst ihr dann erst einmal nach New Atlantis fliegen und jemanden namens Landry Hollifeld bei der Gal-Bank finden. Geht in New Atlantis zum Hauptgebäude von MAST, schaut die Fassade an, dann dreht euch nach rechts und folgt dem Weg in den Handelsbezirk. Haltet rechts nach dem grünlich-weißen Logo der Gal-Bank Ausschau. Drinnen findet ihr Landry hinter dem Empfangstresen sitzen.

Auf Neu Atlantis müsst ihr erst mal die Bank finden...

Erst einmal bekommt ihr im Gespräch mit Landry einen Job, was ja auch nicht verkehrt ist, aber nicht immer will er auch gleich über euer Traumhaus reden. Wenn es im ersten Gespräch nicht dazu kommt, beendet es, geht kurz weg, kommt wieder und versucht es erneut. Wählt auf jeden Fall auch die Quest "Traumhaus" aus, um sicher zu sein. Spätestens jetzt sollte die Gesprächsoption "Ich möchte über mein Haus auf Nesoi reden" auftauchen. Landry labert eine Weile vor sich hin, nichts davon ist wirklich wichtig, bis es an die Zahlen geht.

...drinnen wartet dann Landry, euer Bankberater in Starfield.

Ihr müsst die 125.000 Credits als Summe zahlen, eine Ratenzahlung gibt es nicht. Die 500 Credits für die Woche sind nur Zinsen, keine Tilgung. Solange ihr jede Woche die 500 Credits bezahlt, habt ihr Zugang zu dem Haus. Wenn ihr sie nicht bezahlt, macht das nichts: Das Haus ist da, alle Sachen sind drin, ihr kommt nur für den Moment nicht rein, bis ihr wieder 500 Credits lockermacht. Solltet ihr also irgendwo in der Galaxis in Starfield unterwegs sein und eh nicht in das Haus wollen, dann könnt ihr auch ein paar Zahlungen auslassen.

Die Vor- und Nachteile der Eigenschaft Traumhaus Pro Contra Ihr habt gleich ein Haus zum Start und müsst nicht mit einem kleinen Außenposten anfangen.

Das Innere des Traumhauses ist groß und ihr könnt es nach Wunsch einrichten.

Wenn ihr mal nicht bezahlt, ist das Haus nicht weg, sondern ihr verliert nur vorübergehend den Zugang.

Nesoi liegt nahe Jemison/New Atlantis, was kurze Wege zur Hauptstadt bedeutet.

Wenn ihr das Traumhaus doch nicht wollt, könnt ihr es jederzeit ohne Extrakosten an die Bank geben. 125.000 Credits sind nicht wenig und ihr müsst sie auf einen Schlag bezahlen.

Bis das Haus bezahlt ist, kostet der Zugang pro Woche 500 Credits.

Nesoi ist ganz nah dran an New Atlantis, es ist also keine echte zweite, weit entfernte Basis für euch.

Außer einem Kühlschrank ist nichts drin, ihr müsst also auch die gesamte Einrichtung bezahlen.

Wie man das Traumhaus in Starfield wieder loswird

Die 125.000 Credits für das Traumhaus in Starfield mögen am Ende etwas zu teuer sein, vielleicht braucht ihr kein Haus, weil ihr eh nur im Raumschiff seid - was auch immer der Grund ist, womöglich wollt ihr das Traumhaus nicht mehr. Kein Problem. Solange ihr es noch nicht abbezahlt habt, müsst ihr nur zu Landry in die Gal-Bank auf New Atlantis gehen und mit ihm erneut über das Traumhaus sprechen. Sagt ihm, dass die Bank das Haus haben kann.

Wenn ihr das Traumhaus in Starfield nicht mehr wollt, müsst ihr nur mit Landry drüber reden.

Landry wird euch informieren, dass alle Gegenstände im Haus dann auch der Bank gehören. Bevor ihr also final zustimmt, solltet ihr noch mal nachgucken, dass ihr alles ausgeräumt habt. Wenn ihr sicher seid, dass ihr bereit seid, das Traumhaus aufzugeben, besteht bei Landry darauf, dass ihr euch ganz sicher seid und dann geht das Haus an die Bank. Damit verliert ihr nicht nur jeden Zugang zu dem Haus, auch die Eigenschaft "Traumhaus" ist weg.

