Fast überall in Starfield euer Zuhause einrichten? Diese Mod macht's möglich

Fast überall dort, wo ihr euch gerade aufhaltet, euer Zuhause einrichten? Klingt praktisch und eine neue Mod für Starfield macht genau das möglich.

Aber wie gesagt, fast überall! Denn es gibt natürlich ein paar Einschränkungen.

Platz für das Sofa

Jedenfalls könnt ihr mithilfe der Mod "Player homes anywhere" zum Beispiel mitten in einem Gang ein Sofa aufstellen. Oder in einer Bar. Was man halt so als sein Zuhause betrachten könnte.

Dabei hilft euch ein neues Item namens "player home anywhere deployment", das ihr im Inventar aktiviert und dann an der gewünschten Stelle anfangt zu dekorieren.

Wie schon angesprochen, gibt es aber Einschränkungen, was hauptsächlich technische Gründe hat. Zum Beispiel ist es in Raumschiffen nicht möglich. Ebenso könnt ihr nicht zu nah beieinander euer Zuhause einrichten und müsst in prozedural generierten Umgebungen darauf verzichten.

"Ihr werdet auch gewarnt, könnt aber fortfahren, wenn der Ort mit LocTypeSettlement oder OutpostPreventPlacement gekennzeichnet ist", heißt es. "Diese sind den 13 bedeutenden Siedlungsorten mit vielen NPCs zugewiesen, an denen das Bauen von Dingen wahrscheinlich die Performance beeinträchtigen kann."

Bleiben trotzdem noch ein paar Möglichkeiten, um sich hier ein bisschen auszutoben, wenn ihr denn wollt.