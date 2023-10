Starfield-Mod verwandelt alle Raumschiffe in Thomas die Lokomotive

Choo-choo! Ja, heute muss ich mal wieder eine News zu einer Mod schreiben. Es gibt wahnsinnig viele kreative Ideen, aber bei dieser hier für Starfield musste ich direkt lachen. Aber wie könnte ich auch nicht, wenn statt eines Raumschiffes einfach Thomas die Lokomotive durch das All fliegt?

Was zur Hölle bin ich sehend?

Der Modder hinter diesem Kunststück ist bereits vertraut damit, Elemente in Bethesda-Spielen in Lokomotiven zu verwandeln. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die "Really Useful Dragons"-Mod für Skyrim, die aus den Drachen verschiedene Figuren aus der Kinderserie mit der blauen Lokomotive machte?

Passenderweise nennt sich der Modder selbst Trainwiz, was wirklich urkomisch ist. Statt verschiedener Charaktere zaubert dieser Modder jedem Schiff die grinsende Grimasse von Thomas ins Gesicht und macht aus einem futuristischen Fortbewegungsmittel den blauen Körper eines heute längst veralteten Zuges.

https://t.co/4JIM24WZB0



I have replaced all ships in #Starfield with Thomas the Tank Engine. Let's all be mature about this now. pic.twitter.com/o54kYRbOQ5 — Trainwiz (@trainwiz) October 11, 2023

"Ich habe alle Schiffe in #Starfield durch Thomas die Lokomotive ersetzt. Lasst uns jetzt alle erwachsen damit umgehen", schreibt Trainwiz in einem Tweet und zeigt in einem kurzen Video direkt das Ergebnis seiner Arbeit.

Übergroße, ja fast schon unheimliche Thomas-Züge starren uns an. Fast schon wie in einem Meme sieht es aus, wenn ihr euch in der Luft befindet. Nicht nur ihr selbst seid eine Lokomotive ohne Schienen mitten im Weltraum - auch andere Züge dieser Art fliegen mit ihrem unaufhörlichen Grinsen durch die schwarze Materie.

"Für seine Verbrechen gegen Gott und seine Erfindung des Mordes wurde Thomas auf diese Weise bestraft. Er wurde aus der Hölle verstoßen und wird offensichtlich nie in den Himmel kommen. Man sagt, dass die Lokomotive verbannt wurde, um für immer zwischen den Sternen umherzuwandern, unfähig, seinen Blutrausch zu stillen, und unfähig, Frieden in seinem Herzen zu finden", heißt es auf der Mod-Seite von Nexusmods.

Das ist Stoff für Halloween. "Aber hey, er ist jetzt dein Raumschiff, also ist das ziemlich lustig. Das ist es immer", schreibt Trainwiz hinterher. Als würde das die Lage jetzt wieder auflockern können. Ok, doch, kann es!

In seinem ausführlichen und unterhaltsamen Text schreibt der Modder noch ,dass er hier und dort minimale Abstriche machen musste, um jedes Raumschiff zu einer Thomas-Grinsebacke zu transformieren. Auch musste er sich eine Auszeit von einem aktuellen Projekt nehmen, um diese Mod zu realisieren.