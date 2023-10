Starfield: Neuer Patch lässt euch das Sichtfeld mit FOV-Schieberegler einstellen

Starfield erhält ein weiteres Update, das euch einen FOV-Schieberegler sowie einige Leistungsverbesserungen bringt.

Dieser Starfield-Patch macht große Augen

Der Weltraum ist weit. So weit, dass ihr eure Augäpfel gar nicht genug umherdrehen könnt, um jeden Millimeter mit ihnen aufzusaugen. Wenn man doch bloß mehr auf einmal sehen könnte ...

Heute ist der Tag, an dem ihr endlich euer Sichtfeld in Starfield ändern und anpassen könnt. Den FOV-Schieberegler könnt ihr sowohl in der First- als auch in der Third-Person-Perspektive nutzen. Dazu schmeißt Bethesda noch ein paar Leistungsverbesserungen mit ins Update 1.7.36.

So soll die Stabilität für PCs mit Intel Arc-GPUs sowie Leistungsverbesserungen für alle Plattformen. Eine kleine Fehlerbehebung für die Quest "Echoes of the Past", bei der Fortschritt der Mission durch Kreaturen verhindert werden konnte, die sich besonders ungünstige Stellen für ihren Tunnelbau auswählen.

Leider bedeuten diese Änderungen auch, dass PC-Spieler wieder länger auf die versprochene DLSS-Unterstützung warten müssen - ebenso wie auf Unterstützung von 32:9-Ultrawide-Monitoren und einem HDR-Kalibrierungsmenü sowie Helligkeits- und Kontrastregler. Dabei sind diese Features in dem kleinen Patch hier nicht.

Bethesda bedankt sich in den Patch-Notizen außerdem für "euer anhaltendes Feedback und eure Unterstützung für Starfield und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft mit euch auf diesem Weg."