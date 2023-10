Starfield und sein geheimnisvolles Brettspiel - Weltraumschach? Oder was soll das sein?

Der Weltraum birgt viele Geheimnisse, ebenso wie die Zukunft. Doch an diesem Brettspiel in Starfield beißen sich die Fans die Zähne aus. Regeln gibt es nirgends zu finden, Theorien gibt es im Netz dafür zuhauf.

Das Symbolspiel ohne Regeln - was steckt dahinter?

Das Spiel trägt den Namen "Symbol Game" also Symbolspiel. Es besteht aus minimalistischen, eckigen Holzfiguren in Schwarz und Weiß, die auf einem Spielbrett mit 4x6 Kästchen stehen. Das Brett ist mit Linien aufgeteilt und einige Felder besitzen zusätzliche Symbole wie Sterne oder Punkte.

Ihr findet auf eurer Reise mehrerer solcher Spielsets und könnt sie sogar sammeln. Es gibt sie aus verschiedenen Materialien - etwa Holz, Plastik und Knochen. Obwohl das Spiel selbst nicht schwer zu finden ist, sind es die Regeln dieses merkwürdigen Spiels aber schon.

In der Datenbank des Spiels sind die einzelnen Spielfiguren unter bestimmten Namen aufgeführt. So gibt es Assaulter, Defender, Shadowqueen and Snowlord.

Aber wer, wenn nicht die Reddit-Community, könnte hier am besten Bescheid wissen. Also ab in die Abgründe des Internets zu den schlauen Füchsen auf der orangefarbenen Plattform.

Die Spieler diskutieren in mehreren Forenbeiträgen über das mysteriöse Brettspiel. Es erinnert einige Fans an Schach, Onitama oder Stratego. Auch das königliche Spiel von Ur, Martan Chess, Senet und Tak werden genannt. Ein paar Spielverderber behaupten, dass es sich hierbei nur um Assets handeln könnte, die keine spezielle Bedeutung besitzen. Das wäre doch aber langweilig.

Ein Nutzer vermutet, dass es darum geht, eine Figur auf die andere Seite des Bretts zu bekommen - genauer gesagt auf das Diamant-Symbol. Die Symbole auf dem Spielfeld haben einzigartige Effekte. So könnten einige von ihnen für angriffe stehen, andere für das Wiederbeleben gefallener Figuren, die nach ihrem Tod an dem Spielfeldrand verbannt werden. Angriffs- und Verteidigungseinheiten könnten sich unterschiedlich bewegen.

Immerhin scheint die Spielmatte immer gleich aufgebaut zu sein. Figuren können aufrecht stehen oder waagerecht auf dem Brett liegen. "Vielleicht können Verteidiger horizontal als Mauern aufgestellt werden und Angreifer können alles ausschalten, was aufrecht steht?", fragt sich ein Fan. Anscheinend gab es allerdings auch Angreifer, die auf dem Boden lagen.

Ein anderer Spieler sieht in den vier verschiedenen Figurentypen die vier Elemente, was für ein von Onitama inspiriertes Game-Design sprechen könnte. "Interessant ist auch, dass die Spielfiguren in Symbol auch die 4 Elemente darstellen sollen; es passt also irgendwie zusammen. Das Spiel sieht aus wie ein Area-Control-Spiel, jede Figur hat eine bestimmte Kraft und eine bestimmte Bewegung, die alle zum Schieben, Springen und Töten gegnerischer Figuren führen."

Natürlich gibt es bereits wunderschöne, handgemachte Versionen dieses Spiels in der echten Welt - so ganz ohne Lizenz versteht sich.