Starfield: Wie lange dauert es, alle Planeten zu besuchen? Ein Spieler macht es vor

Ein Spieler in Starfield hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden einzelnen Planeten des Universums zu bereisen und brauchte dafür nur 180 Stunden - immerhin gibt es über 1.000 bewohnte, unbewohnte und beinahe leere Planeten.

In 180 Stunden um alle Welten.

Erst seit einem Monat ist Starfield im Umlauf und hat viele Spieler durch das All von Bethesdas Sci-Fi-Welt reisen lassen. Als Verkaufsargument nutzte das Studio vor allem die vielen Welten, von denen es mehr als 1.000 gibt. Klar, dass hier nicht alle ausgeklügelte Biome und Bewohner besitzen.

Als ob irgendjemand wirklich jemals alle dieser Steinkugeln besuchen würde. Doch diese anstrengende und zeitaufwendige Aufgabe hat sich Reddit-Benutzer DoomZero vorgenommen und umgesetzt. Wie er vor wenigen Tagen mitteilte, hat er insgesamt 1694 verschiedene Planeten besucht.

Von seinen insgesamt etwa 200 Stunden Spielzeit habe er 180 Stunden damit verbracht, die Planeten zu entdecken. Das sind 7,5 Tage - ohne Pause, Schlaf oder sonstigen Schnickschnack.

Trotzdem ist das kürzer, als ich erwartet hätte. Immerhin ist DoomZero nicht nur kurz auf den Planeten gehüpft und ist direkt wieder von dannen geflogen, sondern hat die Flora und Fauna der Planeten erforscht.

Gegenüber IGN erklärte der Spieler, dass er ein "Vollendungsfanatiker" sei und nicht von dieser Idee ablassen konnte. Am schwierigsten sei es gewesen, fliegende Kreaturen, kleinste Käfer und Wasserlebewesen zu finden. Zum Glück ahnte der Spieler schon früh, dass die Scan-Fähigkeiten für ihn besonders wichtig sein würden.

Obwohl manche Planeten sicher lebensfroher waren, merkte DoomZero an, dass "einige meiner Lieblingsorte, die ich erkundet habe, Monde waren, auf denen es vielleicht nur ein paar Ressourcen gab, die aber extrem nah an großen Planeten lagen und die gesamte Landschaft nur ein Abbild dieses Planeten am Horizont war."