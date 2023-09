Starfield: Ryujin Industries beitreten und alle Quests

Ryujin Industries in Starfield ist eine der verschiedenen Fraktionen im Spielverlauf, der ihr beitreten könnt.

Die Mitglieder verstehen sich als Technokraten, die folglich einen großen Wert auf Technologie legen und darauf, sich stetig zu verbessern. Vor allem auf ihre Neuro-Amps und Betriebssysteme sind sie stolz. Das passt bestens zu einer schillernden Stadt wie Neon, wo Ruyjin sein Hauptquartier bezogen hat und euch mit einer Reihe von Quests versorgt. Es ist die längste Missionsreihe einer Fraktion in Starfield. Wie man diese abschließt und Ryujin Industries überhaupt erst beitritt, das erfahrt ihr hier.

Alle Quests von Ryujin Industries

Weitere Quests in Kürze...

Ryujin Industries beitreten

Der Beitritt in die Reihen von Ryujin Industries kann schon sehr früh über einen entsprechenden Ryujin-Automaten erfolgen. In der großen Spielwelt kann es sein, dass man einen solchen nicht schnell genug findet.

Ihr könnt daher einfach dem Verlauf der Hauptquest folgen bis zum Abschnitt "Geld macht's möglich". Spätestens darin erlangt ihr Zutritt nach Neon, in die Stadt also, in der Ryujin Industries ansässig ist.

Lauft ein wenig durch den Stadtkern von Neon und es sollte nicht lange dauern, bis ihr auf eine Aktivität aufmerksam werdet, die euch sagt, ihr sollt euch um einen Job bewerben. Sie trägt sich ins Tagebuch ein und ihr könnt sie dort markieren.

Folgt der Ziellinie zum Ryujin-Industries-Automaten, klickt darauf und ihr könnt eure Bewerbung absenden:

Der Automat nimmt eure Bewerbung gern entgegen.

Wer mag, kann das auch schon deutlich früher in Angriff nehmen. In New Atlantis steht ein solcher Automat z.B. im MAST-Distrikt (schräg gegenüber vom großen Gal-Bank-Gebäude):

Oder dieser hier in New Atlantis.

Beim ersten Mal, wenn man daran vorbeikommt, kann man die Bewerbung für den Job abschicken und sollte dann die erste Quest "Zurück an die Arbeit" erhalten. Der nächste Schritt führt zu Imogene Salzo im Ryujin-Industries-Turm in Neon. Dort startet die Questreihe.