Starfield zeigt uns seinen Retro-Charme mit diesen animierten Kurzfilmen

Bethesda hat drei animierte Videos zu Starfield veröffentlicht, die uns einen Einblick in die drei großen Städte des Spiels geben. Zwar sehen wir hier kein Gameplay, aber die Videos vermitteln ein atmosphärisches Retro-Weltraum-Gefühl, während sie uns als Beobachter in die Welt von Starfield eintauchen lassen.

So sieht das Leben in der Welt von Starfield aus

Alle drei Videos zeigen jeweils unterschiedliche Personen. Etwa einen Kurierpiloten in der Hauptstadt der Vereinigten Kolonien in New Atlantis, ein Waisenkind in Akila City und zwei Streuner, die sich in der Stadt des Vergnügens, Neon, umhertreiben.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu Starfield:

Klauen in Starfield wird kein Kinderspiel: Bethesda entscheidet sich für Echtzeit-Diebstahl

Fallout: London erscheint später, um Starfield aus dem Weg zu gehen

Starfield: PlayStation-Chef Ryan mag die Exklusivität nicht, hält es aber nicht für wettbewerbswidrig

Über das Spiel selbst, das Gameplay, die Mechaniken erfahren wir in diesen Videos verhältnismäßig wenig. Vielleicht treffen wir im Spiel auf diese Charaktere? Oder sie dienen tatsächlich nur dazu, uns einen kleinen Vorgeschmack auf die Stimmung in den Städten zu geben.

Starfield erscheint am 6. Dezember für PC und Xbox Series.