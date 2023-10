Starfield ist die alle Bethesda-Spiele riesig. Und wo großer Code besteht, da kann auch großer Kot angestellt werden - etwa mit der Physik oder durch Exlpoits. Manchmal sind es jedoch Bugs und andere Fehler, die Spieler einfach nur bis in die Unendlichkeit nerven. Und noch viel weiter.

Einen Haufen Flicken für Starfield

Der große Starfield Community-Patch nimmt sich diesen vielen Problemen an und bietet diese Mod als großen Sanitätskoffer für Starfield an. Morningind hat zuvor auch schon ähnliche Mods für Oblivion und Skyrim erstellt.

Starfield Community-Patch "zielt darauf ab, das Spiel für jeden besser zu machen, indem es Korrekturen auf kostenlose und gemeinschaftliche Weise anbietet". So sollen etwa "falsch platzierte Objekte, Skriptfehler, Inkonsistenzen bei den Eigenschaften von Gegenständen, fehlerhafte Missionen/Aufgaben, spielzerstörende Exploits, fehlende Attribute (wie Tags, Header-Flags usw.) und Rechtschreibfehler" verbessert werden.

Da Bethesda immer noch an Starfield herumschraubt, wird es interessant zu sehen, wie die Arbeiten aus dem Hause Bethesda sich mit der großen Community-Mod überschneiden werden und ob das nicht für noch mehr Kuddelmuddel im Code sorgen könnte.

Was die Mod allerdings nicht anfasst, sind Balance-Änderungen oder Optimierungen, die "nicht mit der ursprünglichen Vision für das Spiel übereinstimmen". So ist das Spiel weitgehend immer noch so, wie es Bethesda euch bereitstellen wollte und beinhaltet keinerlei neue Interpretationen des Mod-Künstlers.

Für den Download empfehlen die Macher der Mod die Verwendung eines Mod-Managers, etwa Vortex oder Mod Organizer 2. Nutzt ihr das nicht, könnt ihr die Zip-Datei der Comunity-Mod für Starfield immer noch selbst entpacken und in eurem Verzeichnis an die richtige Stelle schieben.

Dazu entpackt ihr die Datei im selben Ordner, wie eure Starfield.exe und verschiebt StarfieldCommunityPatch.esm in die Plugins.txt des Spiels.