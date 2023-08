Super Mario Bros Wonder bekommt noch diese Woche eine eigene Nintendo Direct.

Super Mario Bros Wonder erhält noch in dieser Woche eine eigene Direct-Präsentation.

Lange müsst ihr darauf nicht warten, sie findet am Donnerstag, den 31. August 2023, statt.

Wie lang ist die Präsentation?

Laut Nintendo bekommt ihr "zahlreiche Informationen" zu dem demnächst für die Nintendo Switch erscheinenden Spiel.

Die Präsentation beginnt um 16 Uhr deutscher Zeit und dauert rund 15 Minuten lang.

Weitere Meldungen zu Super Mario Bros Wonder:

In Super Mario Bros Wonder werdet ihr Charles Martinet nicht mehr als die Stimme von Mario hören. Nintendo hatte zuletzt mitgeteilt, dass er diesem und anderen Charakteren in Zukunft nicht mehr seine Stimme leiht.

Das Spiel erscheint am 20. Oktober 2023 für Nintendo Switch.