Super Mario Bros Wonder: Neues Gameplay und Details veröffentlicht.

Die Direct-Präsentation zu Super Mario Bros Wonder ist vorbei und es gab nicht nur neues Gameplay zu sehen, sondern auch neue Details.

Super Mario Bros Wonder spielt demnach im Blumenkönigreich, aber auch dort seid ihr nicht vor Bowser sicher und müsst ihn einmal mehr bekämpfen.

Retter in der Not

Einmal mehr liegt es an Mario und seinen Freunden, den Tag zu retten. Das Blumenkönigreich besteht aus sechs Welten, die rund um eine Insel verteilt sind. Insgesamt gibt es somit sieben Areale zum Erkunden.

Unter anderem bewegt ihr euch durch einen Wald, eine Lavawelt und unter Wasser. Soweit sieht das nach einem typischen 2D-Mario aus und zwischen den einzelnen Levels bewegt ihr euch über die Weltkarte. Level könnt ihr auch in beliebiger Reihenfolge spielen.

Neben Mario könnt ihr auch als Luigi, Peach, Daisy, Blauer und Gelber Toad sowie Toadette spielen. Laut Nintendo spielen sie sich gleich. Yoshi und Mopsie nehmen keinen Schaden, verlieren aber dennoch ein Leben, wenn sie in einen Abgrund fallen.

Ebenso stoßt ihr auf verschiedene neue Feinde, die zum Beispiel eure Bewegungen kopieren. Und eine Menge bekannter Gegner gibt’s natürlich auch!

Alle Charaktere können sich in die Elefantenform verwandeln und machen kurzen Prozess mit Gegnern, springen über Lücken oder räumen Blöcke aus dem Weg. In der Seifenblasenform erzeugt ihr Seifenblasen, in denen ihr etwa Gegner fangt oder sie als Plattformen für Sprünge nutzt. Außerdem gibt’s noch die Bohrerform. Damit könnt ihr euch etwa im Boden und an Decken entlang bewegen.

Berührt ihr in einem Level eine Wunderblume, gibt es allerlei verrückte Effekte. Röhren bewegen sich auf einmal, der Level dreht sich oder die Perspektive verändert sich. Viele Dinge können hier passieren, die ihr nicht erwartet, etwa dass Mario sich in einen Gumba verwandelt.

Mithilfe von Abzeichen könnt ihr das Gameplay weiter anpassen und so etwa neue Fähigkeiten freischalten. So fliegt Mario langsam mit seiner Mütze durch die Gegend oder ihr absolviert einen extra hohen Sprung. Und noch vieles mehr. Pro Level könnt ihr ein Abzeichen anwenden.

In den Levels könnt ihr sogar Live-Geister von anderen aktiven Spielerinnen und Spielern rund um die Welt sehen. Ihr könnt so Items untereinander tauschen oder euch gegenseitig heilen. Ihr könnt das aber natürlich auch deaktivieren, indem ihr im Offline-Modus spielt. F

Super Mario Bros Wonder erscheint am 20. Oktober 2023 für Nintendo Switch.