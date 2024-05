System Shock Remake im Technik-Check: Wie gut ist das Spiel auf Xbox und PlayStation?

Für den PC ist Nightdives System Shock Remake schon seit 2023 erhältlich, nach längerer Wartezeit ist es nun auch auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One angekommen.

Aber ist es dort auch gut geworden? Digital Foundry hat sich die einzelnen Versionen der Neuauflage näher angeschaut und zieht insgesamt ein positives Fazit.

Eine gelungene Portierung

Die Essenz des Originals bleibt im Remake erhalten. Das galt für den PC und das setzt sich auch auf den Konsolen fort, wo das Gameplay natürlich an Controller angepasst wurde. Wer möchte, kann jedoch ebenso mit Maus und Tastatur spielen.

Auf Xbox Series X und PlayStation 5 läuft System Shock Remake laut Digital Foundry mit stabilen 60 fps und einer Zielauflösung von nativen 4K. Dabei kommt eine dynamische Auflösungsskalierung zum Einsatz, um eine gute Bildqualität zu gewährleisten.

Die Framerate ist zwar auf 60 fps begrenzt, allerdings läuft das Spiel auf PS5 und Series X/S in einem "120-Hz-Container". Dadurch verbessert sich das VRR-Fenster, wenngleich die Performance auch so ausreichend stabil ist, dass es zu keinen großen Problemen kommt. Auch auf der Xbox Series S läuft das Spiel in 1800p und mit einem 60-fps-Ziel recht gut, allerdings gibt es kleinere Fluktuationen der Framerate.

Und was ist mit den Last-Gen-Konsolen PS4, PS4 Pro, Xbox One S und Xbox One X? Auf diesen läuft das Spiel größtenteils mit einer dynamischen 1080p-Auflösung und 30 fps. Die Xbox One X kann bis zu 4K erreichen, bleibt jedoch bei 30 fps.

Auf den alten Konsolen sind die Ladezeiten aufgrund der Hardware deutlich länger, dennoch bleibt es hier visuell beeindruckend und behält das hochqualitative Design der PC-Version bei. Es gibt sogar ein paar Grafikoptionen, die ihr anpassen könnt.

Durch Surround-Sound-Support wird das immersive Erlebnis noch weiter gesteigert, was besonders für Spielerinnen und Spieler mit einem Multi-Lautsprecher-Setup gilt. Zusammen mit der originalgetreuen Umsetzung bietet System Shock Remake daher auch auf den Konsolen ein Spielerlebnis, das seinem PC-Gegenstück treu bleibt.

Wenn ihr noch mehr zur Neuauflage wissen möchtet, werft doch einfach mal einen Blick in unseren damaligen Test zur PC-Version von System Shock Remake.