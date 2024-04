Erweitertes Ende! So verbessert das neue Update das System Shock Remake

Update 1.2 für das System Shock Remake ist da und bringt eine Reihe von Änderungen und Ergänzungen mit sich.

Im Mittelpunkt stehen dabei ein erweitertes Ende sowie die Möglichkeit, eine neue, weibliche Hacker-Protagonistin zu spielen.

Das hat das Update zu bieten

Des Weiteren wurden die Feinde verbessert, die euch auf der Citadel-Station erwarten. Sie erhalten neue Angriffe und Verhaltensweisen, ebenso wurde die allgemeine Spielbalance optimiert.

Zudem erwartet euch ein neues Wegpunktsystem, das ihr im leichten Schwierigkeitsgrad des Spiels einsetzen könnt.

All diese Änderungen sind übrigens in der kommenden Konsolenversion von System Shock Remake, die am 21. Mai 2024 erscheint, bereits enthalten.

Für PlayStation 5 und Xbox Series X/S wird das Spiel physisch und digital veröffentlicht, für PS4 und Xbox One ausschließlich digital.

Die kompletten Patch Notes findet ihr hier.