Tears of the Kingdom: Neue Amiibo von Zelda und Ganondorf bestätigt

Zum Launch von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurde bereits eine Link-Amiibo veröffentlicht, noch dieses Jahr folgen zwei weitere.

Wie zuvor schon richtig spekuliert wurde, handelt es sich dabei um neue Figuren von Prinzessin Zelda und Ganondorf.

Später in diesem Jahr

Nach Angaben von Nintendo erscheinen die neuen Zelda- und Ganondorf-Amiibo im Winter 2023.

Scannt sie und ihr könnt nützliche Gegenstände sowie besondere Stoffe für das Parasegel von Link freischalten.

So sehen sie aus: