The Witcher 4 noch in Vorproduktion, bald gehen die über 400 Mitarbeiter in die Vollen

The Witcher 4 - oder Codename Polaris, wie der Titel ganz offiziell heißt - befindet sich in der Vorproduktion bei CD Projekt. Mehr als 400 Mitarbeiter arbeiten an dem Projekt, dabei wurde die volle Produktion noch nicht aufgenommen.

Es geht gut mit Polaris voran

In einem Video zu den neuesten Finanzergebnissen des Studios sagt CFO Piotr Nielubowicz: "Im ersten Quartal 2024 haben wir uns auf die Weiterentwicklung unserer Projekte konzentriert."

"Das größte von ihnen - gemessen an der Größe des Teams, aber auch am Fortschritt der laufenden Arbeiten - ist Polaris: der kommende erste Teil der neuen Witcher-Trilogie. Über 400 Mitarbeiter arbeiten derzeit an dem Spiel, und wir planen, in der zweiten Jahreshälfte in die Produktionsphase überzugehen."

Auf einem Bild, das dem Finanzbericht beliegt, seht ihr die Ressourcen von CD Projekt aufgeschlüsselt. Die Daten sind vom 30. April 2024 und zeigen, wie viele Entwickler an welchem Projekt arbeiten. Hier ist das wunderbar geordnete Schaubild:

An Polaris arbeiteten 407 Leute, am Cyberpunk-Nachfolger Orion nur 56. 39 Entwickler sind am Witcher-Ableger Sirius dran, während sich 20 um die eigenständige IP Hadar kümmern.