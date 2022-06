Wo Long: Fallen Dynasty ist das neue Spiel von Team Ninja

Auf dem gestrigen Xbox- und Bethesda-Showcase kündigte Team Ninja das neue Fantasy-Actionspiel Wo Long: Fallen Dynasty an.

Altes China gepaart mit Fantasy

An dem Titel sind Team-Ninja-Produzent Fumihiko Yasuda von Nioh und Masaaki Yamagiwa von Bloodborne beteiligt.

"Wo Long: Fallen Dynasty erzählt die dramatische, actiongeladene Geschichte eines namenlosen Milizsoldaten, der in einer düsteren Fantasy-Version der späteren Han-Dynastie ums Überleben kämpft, in der Dämonen die Drei Königreiche plagen", heißt es in der Videobeschreibung unter dem Trailer.

"Der Spieler kämpft gegen tödliche Kreaturen und feindliche Soldaten mithilfe von Schwerttechniken, die auf den chinesischen Kampfkünsten basieren, und versucht, die Widrigkeiten zu überwinden, indem er die wahre Kraft in seinem Inneren erweckt."

Durch das alte China könnt ihr euch auf dem PC und der Xbox Series schlagen. Direkt am ersten Tag erscheint das Spiel im Xbox Game Pass und kann auch per Cloud gestartet werden.