Xbox Games Showcase und Starfield-Livestream - Markiert euch dieses Datum im Kalender

Microsoft hat im Juni zwei große Showcases geplant. Nächsten Monat ist ein Xbox Games Showcase angesetzt - im Anschluss folgt dann direkt eine Präsentation zu Starfield.

Ein präsentationsreicher Monat, dieser Juni

Das digitale Event findet am 11. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt. Microsoft lädt alle Interessierten dazu ein, sich den Stream auf YouTube, Twitch und Facebook anzuschauen. Dabei stehen euch über 30 Sprachen zur Auswahl - auch für eine Übersetzung in Gebärdensprache ist in den englischsprachigen Streams gesorgt.

"Freut euch mit uns auf einige neue Überraschungen und erste Einblicke in unsere unglaublich talentierten internen Studios und unsere vielen kreativen Partner auf der ganzen Welt. "Dies ist der Tag, auf den die Spieler gewartet haben, um zu sehen, was auf Xbox, PC und Game Pass kommt", sagt Microsoft.

Die anschließende Starfield-Direct soll euch dann "in die Bethesda Game Studios einladen, um viel, viel mehr über Starfield zu erfahren, mit tonnenweise neuem Gameplay, Entwickler-Interviews und Insider-Informationen hinter den Kulissen."

Am 13. Juni ist dann direkt ein nächster Stream - der Xbox Games Showcase Extended, den ihr euch um 19:00 Uhr ansehen könnt. Hier gibt es ausführliche Interviews zu allen großen Ankündigungen der Hauptpräsentation sowie Updates zu Spielen von Drittanbietern.

Nachdem Redfall derartig schlechte Bewertungen erhalten hat, richten sich alle Augen auf Starfield. Ein Spiel, das jetzt erst recht abliefern muss. Einige Fans sind sogar der Meinung, dass Bethesda den Titel noch einmal verschieben sollte, damit ihm nicht das gleiche Schicksal widerfährt. Was denkt ihr darüber? Was wollt ihr auf dem Showcase sehen?