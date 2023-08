Zelda: Tears of the Kingdom hat sich schon 18 Millionen Mal verkauft.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat einen bärenstarken Launch hingelegt.

Nach aktuellen Angaben von Nintendo hat sich der am 12. Mai 2023 veröffentlichte Titel bis zum 30. Juni 2023 bereits 18,51 Millionen Mal verkauft.

Erfolgreiches Debütr

Damit platziert sich Tears of the Kingdom direkt in den Top 10 der erfolgreichsten Switch-Spiele von Nintendo.

Apropos Switch: Die steht mittlerweile bei 129,53 Millionen verkauften Exemplaren. Im letzten Geschäftsquartal, das am 30. Juni 2023 endete, kamen 3,91 Millionen verkaufte Konsolen neu hinzu.

Hier seht ihr noch die aktualisierte Top 10 der erfolgreichsten Switch-Spiele von Nintendo:

Mario Kart 8 Deluxe – 55,46 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 42,79 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 31,77 Millionen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 30,65 Millionen Super Mario Odyssey – 26,44 Millionen Pokemon Schwert und Schild – 25,92 Millionen Pokemon Karmesin und Purpur – 22,66 Millionen Super Mario Party – 19,39 Millionen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18,51 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 16,17 Millionen

Bis zur erfolgreichsten Konsole aller Zeiten liegt noch ein ordentliches Stück Arbeit vor Nintendo. Die PlayStation 2 liegt hier mit 155 Millionen Verkäufen an der Spitze.

