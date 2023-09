Zelda Tears of the Kingdom: Ihr bekommt jetzt 3 weitere Items von Nintendo geschenkt.

Nintendo bietet euch weitere Geschenke für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom an.

Über den Neuigkeiten-Kanal des Spiels könnt ihr euch mehrere Items abholen.

Was gibt es diesmal?

Diesmal bekommt ihr gleich drei Stück: einen Oktorok-Ballon, eine Rakete sowie einen Reiseschild.

Wie ihr sie erhaltet? Sucht nach dem Neuigkeiten-Kanal zu Tears of the Kingdom und dort nach dem Beitrag mit dem Namen "Schilde haben das perfekte Design… zum Fliegen?!"

Öffnet diesen Beitrag, lest ihn (wenn ihr möchtet) und scrollt ganz nach unten zum Button "Jetzt spielen", den ihr drückt.

Das Spiel wird gestartet, dann ladet ihr einen eurer Spielstände und solltet direkt danach die Gegenstände bekommen. Sammelt sie ein und speichert euer Spiel wieder.

