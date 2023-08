Zelda Tears of the Kingdom: Diese 2 Items kriegt ihr aktuell geschenkt.

Nintendo verschenkt erneut kostenlose Items für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Zwei Stück könnt ihr euch sichern und ihr müsst auch nicht sonderlich viel dafür tun.

Was ihr diesmal kriegt

Die zwei Geschenke könnt ihr euch auch dieses Mal wieder über den Neuigkeiten-Kanal zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abholen.

Auf diesem Weg erhaltet ihr dann einen Soldatenschild sowie einen Transporter.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Geht dazu wie folgt vor:

Geht im Switch-Hauptmenü zu den Neuigkeiten. Sucht nach dem Kanal zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und wählt ihn aus. Nun sucht ihr dort nach dem Artikel mit dem Titel "Schildschlittern: die flotte Art der Fortbewegung". Öffnet diesen Artikel, geht ganz unten und klickt auf den Button "Jetzt spielen". Tears of the Kingdom wird gestartet, ladet anschließend einen Spielstand und beide Gegenstände fallen neben Link vom Himmel. Sammelt sie ein und speichert wieder ab.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten