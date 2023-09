Zelda Tears of the Kingdom: 2 weitere kostenlose Items von Nintendo erhältlich.

Nintendo hat zwei weitere kostenlose Items für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für euch.

Diese könnt ihr euch auch dieses Mal wieder ganz einfach abholen.

Glänzende Steine

Einmal mehr bekommt ihr diese Gratis-Items über die Neuigkeiten-App auf eurer Switch-Konsole.

Nintendo schenkt euch dort einen Opal sowie einen kurzen Zauberstab.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Um diese beiden Gegenstände zu bekommen, ruft ihr die Neuigkeiten-App auf eurer Switch auf und geht zum Kanal von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Öffnet dort den Beitrag mit dem Titel "Edelsteine – mehr als nur ein hübsches Glänzen".

Habt ihr das getan, scrollt ganz nach unten und drückt auf "Jetzt spielen". Das Spiel startet und nachdem ihr einen Spielstand geladen habt, fallen der Opale und der kurze Zauberstab vom Himmel. Sammelt sie ein und speichert euer Spiel ab.

