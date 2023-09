Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo hat keine Pläne für DLCs.

Für The Legend of Zelda: Breath of the Wild gab es nach dem Release noch zwei DLCs, wie sieht es bei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aus?

Zu diesem Thema hat sich jetzt Eiji Aonuma, der Produzent der Legend-of-Zelda-Serie, im Gespräch mit der Famitsu geäußert.

Wird es DLCs für Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geben?

Laut Aonuma gibt es keine Pläne, DLCs für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu veröffentlichen.

Diese Entscheidung sei darauf zurückzuführen, dass das Entwicklungsteam glaubt, die Möglichkeiten des Gameplays im vorhandenen Spiel bereits ausgeschöpft zu haben.

Aonuma erklärte weiterhin, dass Tears of the Kingdom ursprünglich als Download-Inhalt für Breath of the Wild konzipiert war. Allerdings entschied das Team aufgrund zahlreicher neuer Ideen letztendlich, es in eine eigenständige Fortsetzung zu verwandeln.

Diese Entscheidung wurde durch ihren Wunsch motiviert, den Spielern ein frisches Spielerlebnis in der einzigartigen Version von Hyrule zu bieten, die in Breath of the Wild eingeführt wurde.

