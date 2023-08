Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo schenkt euch wieder ein Item.

Ihr könnt euch ein weiteres Geschenk von Nintendo für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abholen.

Anfang des vergangenen Monats wurde ein Update für das Spiel veröffentlicht, das eine neue Funktion einführte, die es Nutzerinnen und Nutzern der Switch-ermöglicht, In-Game-Gegenstände über den Nachrichtenkanal des Systems zu erhalten.

Was gibt es diesmal?

Seitdem hat Nintendo diese Funktion aktiv genutzt und verschiedene Gegenstände für Tears of the Kingdom kostenlos angeboten.

Und jetzt gibt es ein weiteres kleines Geschenk. Nichts Großes, aber man nimmt ja dahingehend durchaus mit, was man kriegen kann.

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Diesmal müsst ihr im Nachrichtenkanal von Tears of the Kingdom nach dem Artikel "Bitte lächeln!" suchen.

Dieser befasst sich mit dem Fotomodus des Spiels, unten seht ihr dann den bekannten Button "Jetzt spielen".

Startet ihr Tears of the Kingdom aus diesem Artikel heraus, bekommt ihr einen Goldapfel geschenkt. Ladet einen Spielstand, nachdem ihr das Spiel gestartet habt, und der Apfel sollte neben euch vom Himmel fallen. Ihr müsst ihn dann nur noch einsammeln.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten