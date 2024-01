Baldur's Gate 3 erhält Workaround auf der Xbox: Larian kämpft gegen den Riesen-Bug

Der Verlust des eigenen Spielstandes ist besonders bei so zeitintensiven Spielen wie Baldur's Gate 3 äußerst dramatisch. Auf der Xbox gab es letzten Monat einige Berichte über einen solchen Bug. Xbox hatte bereits versucht mit Patches entgegenzuwirken, nun meldet sich auch Larian Studios mit einem Workaround.

Offizieller Workaround für Xbox-Spieler

In einem Update sagt das Studio, dass der Fehler eingegrenzt wurde und auch bald gänzlich behoben werden soll.

"Wir sind uns bewusst, dass es auf der Xbox ein Speicherproblem gibt, das auch über die Feiertage bestehen bleibt. Es tritt auf, wenn man das Spiel nach dem Speichern verlässt. Das Spiel denkt, dass die Speicherung erfolgreich war, aber aufgrund eines Firmware-Problems wird die Speicherdatei noch nicht vollständig auf die Festplatte übertragen", erklärt Larian auf X.

"Microsoft ist sich des Problems bewusst und arbeitet daran, aber während der Feiertage arbeiten natürlich alle mit geringerer Kapazität, so dass es eine Weile dauern kann, bis eine richtige Lösung verfügbar ist", heißt es weiter. "Wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass dieses Problem - von dem wir wissen, dass es einmalig ist - so schnell wie möglich behoben wird, und wir werden euch über die Fortschritte auf dem Laufenden halten."

Bis dorthin liefert Larian ein Workaround für alle, die sich trotzdem nach Faerûn wagen. Ein kompletter Verlust eurer Spielstände soll ausgeschlossen werden, wenn ihr die Cross-Save-Funktion aktiviert und eure Xbox- und Larian-Konten miteinander verknüpft. So könnt ihr auf eure letzten fünf Spielstände auf dem Larian-Server zugreifen und seid nicht ausschließlich auf die lokalen Speicherstände angewiesen.

Die Anzahl der Speicherstände auf den Servern von Larian soll außerdem in den nächsten Tagen erhöht werden, heißt es.