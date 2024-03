Baldur's Gate 3 hat euch auch auf dem Steam Deck so richtig umgehauen

Baldur's Gate 3 war eines der beliebtesten und erfolgreichsten Spiele des letzten Jahres - und das auch auf dem Steam Deck. In den letzten 12 Monaten hat kein Titel die Spieler länger an Valves Handheld gefesselt.

Wer ist alles in der Top 10?

Auf dem Steam Deck war Baldur's Gate 3 also das meistgespielte Spiel. Das geht aus einer offiziellen Top-100-Liste von Valve hervor, die aufzeigt, welche Titel zwischen März 2023 und März 2024 am häufigsten gespielt wurden. Ausschlaggebend war die Zahl der täglich aktiven Nutzer.

Das Larians Rollenspiel auch hier abräumt, dürfte nicht weiter überraschen. Immerhin gewann Baldur's Gate 3 den Game Award für das beste Spiel des Jahres und gewann zudem mehrere Auszeichnungen für die beste Performance, den besten Community-Support, das beste Rollenspiel, den besten Multiplayer und den Player’s-Voice-Award. Mal abgesehen von den vielen positiven Wertungen und Kritiken.

Bevor wir uns die Liste ansehen, solltet ihr bedenken, dass nicht alle der aufgeführten Titel offiziell für das Steam Deck verifiziert sind und ihr manchmal nicht einfach entspannt drauflos spielen könnt. Die volle Liste aller 100 Spiele seht ihr auf Steam, hier für euch die erfolgreichsten zehn Titel:

Baldur’s Gate 3 Vampire Survivors Dave the Diver Hogwarts Legacy Elden Ring Palworld Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto 5 Stardew Valley Red Dead Redemption 2

Ist die Liste für euch überraschend? Obwohl Palworld erst einige Wochen als Early-Access-Titel auf dem Markt ist, hat es sich schon einen soliden sechsten Platz gesichert und steht zwischen Größen wie Elden Ring und Cyberpunk 2077, die schon viel länger erhältlich sind.

Mehr zu Baldur's Gate 3:

Auf mehr Discs als Baldur's Gate 3 wurde bisher noch kein Xbox-Series-X-Spiel ausgeliefert

Versinkt Baldur's Gate 3 wegen dieses neuen Mod-Features bald im Chaos?

Setzt Palworld dem Hype um Baldur's Gate 3 endgültig ein Ende? Das sagt der Larian-Chef

Der Dauerbrenner aus dem letzten Jahr, Hogwarts Legacy, schafft es auch in die Liste, steht dort allerdings vor den deutlich kleineren Spielen Dave the Diver und Vampire Survivors. Welche Titel wären in eurer ganz persönlichen Liste?