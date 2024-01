Baldur's Gate 3: Spieler warnt vor Item, das unbemerkt all euer Gold verschlingt

Dieses eine Item in Baldur's Gate 3 kann euch ganz schnell das Geld aus der Tasche ziehen. Einem Spieler ist ein ganz bestimmter Morgenstern zum Verhängnis geworden und warnt nun alle Spieler vor dem tückischen Effekt der Waffe.

Diese Waffe bedient sich an eurem Goldvorrat

Laut Reddit-Nutzer Fatal-Funnel hat der Morgenstern jedenfalls 6.000 Gold abgezogen. Das gefräßige Item tat dies, ohne dass der Spieler es bemerkte. Erst in Akt 2 kurz vor dem Kampf gegen Yurgir dämmerte es ihm. Als er in sein Inventar sah, war sein hart erarbeitetes Gold verschwunden.

Angeblich durchsuchte der Reddit-Nutzer alle möglichen Orte nach seinem Gold. Vergeblich. Um herauszufinden, was vorgefallen war, lud er schließlich ältere Spielstände und fand heraus, dass ihm das Gold während der Proben der Shar abhandengekommen sein muss.

Und tatsächlich fand Fatal-Funnel auch eine Schuldige: Schattenherz. Nicht sie direkt zog ihm all sein Gold ab. Vielmehr war es der Morgenstern, den sie bei sich trug. Die Waffe namens Twist of Fortune oder zu Deutsch "Wendung des Schicksals" besitzt einen interessanten Effekt, der sich passenderweise "Blutgeld" schimpft. Um bei Gegnern drei zusätzlichen Stichschaden zu verursachen, entzieht es euch 300 Gold aus dem Inventar.

Was bei extrem starken Bossen einen echten Unterschied machen kann, ist dem Spieler bei der Shar-Probe "Dieselbe" ganz böse auf die Füße gefallen. In dieser Mission muss eure Gruppe gegen ein böses Spiegelbild antreten - und die dunkle Schattenherz bediente sich während der Schlacht offenbar fröhlich am Gold von Fatal-Funnel bis kein Cent mehr übrig war.

Ein guter Tipp lautet daher: Rüstet vor der Prüfung in Akt 2 lieber einen anderen Gegenstand aus, wenn ihr diese Pleite vermeiden wollt.